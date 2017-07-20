На минской остановке появился диван для тех, кто ждет автобус

На минской остановке появился диван для тех, кто ждет автобус12
- 20.07.2017, 11:55
- 2,270
Остановку часто фотографируют, а вот присесть решилось всего пару человек.
Как рассказали корреспонденту CityDog.by, уютная остановка – это рекламный проект.
Компанию, которая так рекламируется, не назвали, но заверили, что разрешение на такую акцию дал Мингорисполком. Обещают, что через неделю в социальных сетях запустится забавный ролик о том, как минчане отдыхали на остановке, пока ожидали транспорта.
По наблюдениям нашего корреспондента, остановку часто фотографируют, а вот присесть решилось всего пару человек.