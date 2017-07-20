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На минской остановке появился диван для тех, кто ждет автобус

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  • 20.07.2017, 11:55
  • 2,270

Остановку часто фотографируют, а вот присесть решилось всего пару человек.

Как рассказали корреспонденту CityDog.by, уютная остановка – это рекламный проект.

Компанию, которая так рекламируется, не назвали, но заверили, что разрешение на такую акцию дал Мингорисполком. Обещают, что через неделю в социальных сетях запустится забавный ролик о том, как минчане отдыхали на остановке, пока ожидали транспорта.

По наблюдениям нашего корреспондента, остановку часто фотографируют, а вот присесть решилось всего пару человек.


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