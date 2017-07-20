Девять оригинальных советов, как чувствовать себя лучше в жару 2 20.07.2017, 12:15

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В жару нужно полностью отказаться от маринадов, консервов, солений, фаст-фуда и копченых продуктов.

Больше пить воды, чаще отдыхать, установить в помещении кондиционер, а на улице носить светлую одежду и головной убор… Это все и так знают. Сайт domashniy.ru нашел более новые и оригинальные рекомендации ученых!

1. Носите просторную, закрывающую тело одежду из льна

То, что облегающие и, особенно, синтетические ткани нарушают теплорегуляцию организма и создают парниковый эффект, мы знаем – это раз. Но не стоит забывать и то, что натуральные ткани хуже, чем человеческая кожа, проводят тепло. Соответственно, чем больше наше тело «закрыто» одеждой из натуральной ткани – тем меньше оно нагревается. Причем самым лучшим теплоизолятором современные ученые считают лен: в одежде из него температура между телом и тканью сохраняется на 3-4 градуса ниже температуры окружающей среды, соответственно, мы чувствуем себя прохладнее.

2. Пейте больше теплых и горячих напитков

Помимо того, что они лучше и быстрее утоляют жажду, как недавно выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), напитки со льдом и мороженое в жару часто становятся причиной не только простуд, но и возникновения сильных головных болей, мигреней и головокружения. Дело в том, что наш мозг мгновенно реагирует на перепад температур «внутри», и как следствие возникает спазм сосудов.

3. Напитком № 1 в жару ученые считают зеленый чай

Он препятствует сгущению крови, которое может возникать из-за потери организмом влаги и, соответственно, улучшает наше самочувствие, повышает работоспособность и предотвращает риск сердечно-сосудистых приступов, вероятность которых в условиях жары, как известно, возрастает.

4. Не допускайте дефицита соли в организме

Это поможет избежать нарушения водного и кислотно-щелочного баланса в организме, отеков, головокружений, чувства слабости и сонливости. Сильно потея в жару, мы можем терять до 30-40 гр соли в сутки, вот почему диетологи летом советуют быть аккуратными с бессолевыми диетами. Так что если хочется посолить салат – солите на здоровье! Лучше всего выбирать морскую и каменную соль, в них больше полезных элементов. И не стоит забывать про богатые минеральными солями продукты, которые помогают поддерживать калиево-натриевый баланс в организме: огурцы, сельдерей, спаржу, помидоры.

Хорошая замена соли – сухая морская капуста, у которой приятный солоноватый вкус (добавлять ее следует в готовые блюда). Также я рекомендую некоторым пациентам использовать соль с пониженным содержанием натрия (так называемую гипонатриевую соль).

5. Ешьте более легкую пищу

В процессе переваривания «тяжелой» и жирной пищи организм тратит много сил и энергии, температура тела повышается, и нам опять же становится жарче. Также диетологи советуют в сильную жару полностью отказаться от маринадов, консервов, солений, фаст-фуда и копченых продуктов: избыток соли и различных вкусовых добавок способствует обезвоживанию организма и нарушает процессы внутренней терморегуляции.

6. Выбирайте продукты с охлаждающим действием

Согласно аюрведе, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть, в холода нужно есть больше «согревающих» продуктов. В жару – «охлаждающих». К согревающим, в первую очередь, относятся спиртные напитки (особенно крепкие и красное вино), жгучие и острые специи, кофе и какао, шоколад, баранина, куриное мясо, сухофрукты, сыр из козьего и коровьего молока, баклажаны, тунец, гречка. Охлаждающие – морепродукты, свежие ягоды, фрукты (особенно кислые), зелень, большинство овощей – то есть как раз та легкая и полезная пища, которой рекомендуют больше употреблять летом и диетологи.

7. Откажитесь от холодного душа

А вот теплый, наоборот, принимайте почаще. Казалось бы, естественное желание охладиться в жару благодаря водным процедурам играет с нами злую шутку: кожные рецепторы посылают мозгу сигнал «Похолодало!», и включается внутренний механизм саморегуляции, температура тела начинает повышаться. Вот почему, испытав кратковременное облегчение после холодного душа или ванны, уже через пару минут мы чувствуем себя еще жарче.

8. Замените металлические жалюзи на окнах на тканевые

Тканевые меньше нагреваются. А еще лучше – повесьте на окна шторки из бамбука или камыша. Подобные предметы декора, которые так любят на Востоке и, особенно, в Японии, меньше всего нагреваются и лучше всего сдерживают жар с улицы.

9. Займитесь редизайном квартиры и пересмотрите цветовую гамму гардероба с учетом принципов фен-шуя

Окружите себя холодными цветами зеленовато-синей гаммы, вызывающими ощущение прохлады. А «огненные» цвета – бордовый, красный, оранжевый, желтый – оставьте для более прохладных дней.