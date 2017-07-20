В Минске вспоминают Павла Шеремета 20.07.2017, 12:16

На памятное мероприятие пришли коллеги журналиста, общественные и политические деятели.

В 12 часов на Северном кладбище в Минске друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели вспоминают убитого журналиста. «Радыё Свобода» ведет прямую трансляцию.

Профессиональное сообщество потеряло выдающегося, отважного коллегу. Друзья и родные - близкого человека.

Автомобиль, в котором Павел ехал на работу, взорвался на пересечении центральных улиц Киева. Спасти Павла было невозможно - полученные травмы были не совместимы с жизнью.