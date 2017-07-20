Завтра будет до +30 градусов 1 20.07.2017, 12:40

Грозы и дожди ожидаются 21 июля в Беларуси.

21 июля будет переменная облачность. Преимущественно по южной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер ночью будет неустойчивый, днем северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по северу до 18 градусов по югу страны.

Днем воздух прогреется до 21-27 градусов, по югу Брестской и Гомельской областей - до 28-30 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.