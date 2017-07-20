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Парламент Молдовы без обсуждения изменил систему выборов

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  • 20.07.2017, 12:51

Оппозиция готовит акции протеста.

В Молдове парламент в четверг, 20 июля, одобрил во втором чтении законопроект о переходе на смешанную систему выборов. Об этом сообщает NewsMaker. Сообщается, что за принятие соответствующего закона проголосовали 74 депутата, пишет rbc.ua.

Отмечено, что в знак протеста перед голосованием за принятие закона сессионный зал покинули депутаты от оппозиции.

"Сохранение для партий минимального 6% барьера для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона. Проект полностью сохранил первоначальную, предложенную мной концепцию", - написал Додон в своем Facebook. Согласно закону, 50 депутатов будут избраны в парламент по партийным спискам, а 51 - по отдельным избирательным округам. "В 2011 году данная инициатива была включена в программу партии социалистов, председателем которой я был до моего вступления в должность Президента страны. А в 2014 году эта инициатива была частью программы на выборах", - отметил глава государcтва.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове под зданием законодательного органа утром 20 июля собрались противники и сторонники изменений избирательной системы. Сообщается, что протест против запланированных изменений начался еще в среду вечером. Тогда же между митингующими и полицией возникли первые потасовки, несколько протестующих были задержаны.


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