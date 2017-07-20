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Кто делает бизнес на пенсионерах из Столинщины

  • 20.07.2017, 13:43

В дома пенсионеров «повадились» продавцы «чудо-фильтров».

В редакцию «Медиа-Полесья» обратилась читательница одной из деревень Столинщины.

Пенсионерка рассказала о том, что чуть более двух недель назад к ней в дом зашли трое незнакомцев: две женщины и мужчина. Ей и её мужу-пенсионеру они сказали, что приехали из очистительной станции, чтобы установить у них дома фильтры для воды.

– Без моего разрешения одна из женщин открыла мою стиральную машину, испуганно сказала, что, мол, из-за плохой воды она скоро сломается. Сказала, что нужно срочно устанавливать фильтр. Тут мужчина бросился к моему мотору, который находится под мойкой в кухне и начал там фильтр устанавливать. Я им говорю: «Что вы делаете? Мне не надо фильтр. Эту воду мы не употребляем в пищу. Немедленно выйдите из моего дома, а то сейчас милицию вызову!» В ответ на мои слова они мне сами пригрозили милицией, что они мне услугу делают, чтобы я им не мешала. А он в столешнице уже дырку сверлит и краник устанавливает, – вспоминает тот день женщина. – Другая женщина мне уже бумаги суёт, чтобы подписывала. Говорит, что мне фильтр по льготе ставят, всего за 190 рублей, а не по полной цене за 380 рублей. А на меня как что-то нашло: беру, подписываю, деньги даю. Как только деньги отдала, они быстро исчезли. Потом я только поняла, что почти всю месячную пенсию им отдала. А их и след простыл.

В подтверждение своих слов женщина показала договор, который, как позже отметил юрист, составлен юридически правильно. Пенсионерка сказала, что в тот день ещё восемь односельчан установили у себя такие же фильтры по скидке за 190 рублей.

Мы поинтересовались в магазине, где продают аналогичные фильтры. Выяснили, что такой можно купить за 60 рублей, плюс краник, установка. Получается, что обойдётся всё где-то в сумме около 100-120 рублей.

Вода в дом пенсионерки поступает из колонки, сделанной в доме. Эту воду семья использует для хозяйственных нужд. Для пищи семья пользуется водой из колодца, что в их дворе. Также пенсионерка показала результаты исследования воды Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии, которые указывают на то, что вода в колодце хорошая, пригодная для употребления, что фильтровать её не надо.

– Я отправила заказное письмо на имя предпринимателя из Барановичей, работники которого установили нам эти фильтры, чтобы убрали их, так как они мне не нужны, и вернули мне мои деньги. Теперь жду ответ, – сказала женщина и добавила: А вы напишите про это, расскажите людям, что такие нахальные предприниматели являются в дом и так, как говорится, нахрапом, по-хитрому и быстро дурят нас, пенсионеров. Наживаются так за счёт наших небольших пенсий. До сих пор не пойму: может, гипнозом они владеют? Пусть люди читают и знают, чтобы не оказаться без пенсии.


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