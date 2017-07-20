20 брестских фирм легализовывали польские яблоки в РФ 6 20.07.2017, 13:55

Одна компания за месяц отправила в Россию 329 грузовиков с яблоками.

В Бресте оперативники из управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области разоблачили более 20 фирм, которые занимались реэкспортом польских яблок в Россию. Всего за месяц они переправили на восток сотни грузовиков с санкционными фруктами, передает «Еврорадио».

Схема работает так: польская фирма закупает яблоки у фермеров и отправляет белорусской компании. К нам фрукты поступают абсолютно легально, с уплатой всех налогов и сборов. А после яблоки якобы отправляются на белорусские рынки и продаются за наличные деньги. Но на самом деле фуры с «санкционкой» растворяются на просторах России.

Одна из предпринимательских структур за месяц отправила из ЕС в Беларусь, а затем в Россию 329 рефрижераторов с яблоками. Это более 10 фур в день! Оборот таких компаний мог превышать $2 млн в месяц. Проработав пару месяцев, фирма закрывалась, и регистрировалась следующая.

Как правило, и польскую, и белорусскую компанию регистрировали россияне. Зарабатывая на реэкспорте, они приносили нашей стране серьезный имиджевый ущерб — российские ведомства регулярно обвиняют Беларусь в нелегальных поставках запрещенной там продукции.