Cколько зарабатывают в странах бывшего СССР 12 20.07.2017, 13:57

3,811

В рейтинге средних зарплат лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.

Как сообщает Thinktanks.by, телеканал «Настоящее время» изучил, сколько по статистике зарабатывают в постсоветских странах сегодня и на основании этого составил рейтинг. Любопытно, что самая высокая и самая низкая средние зарплаты в государствах бывшего СССР отличаются больше чем в 10 раз.

Как показывает рейтинг, самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР в Эстонии - 1 313 долларов.

На второй и третьей позиции соседи Беларуси: Латвия со средней зарплатой в 1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903 доллара.

Россия, которая считается самой богатой в регионе, занимает в данном списке лишь 4-е место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 657 долларов.

Далее в рейтинге следуют Казахстан со средней зарплатой 432 доллара и Грузия – с аналогичным показателем в 413 долларов.

Армении – 397 долларов, в Азербайджане – 299 долларов, в Молдове – 288 долларов, в Кыргызстане – 204 доллара, в Туркменистане – 198 долларов, в Узбекистане – 177 долларов.

Аутсайдером постсоветского пространства по средним заработкам является Таджикистан. Там зарплаты людей составляют 120 долларов.

Напомним, что реальные зарплаты белорусов составляют от $80 до $160.