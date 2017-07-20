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Одесский нардеп Фурсин одолжил политтехнологу Дональда Трампа 10 миллионов долларов

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  • 20.07.2017, 14:08
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Этот эпизод является частью "Амбарной книги Партии регионов».

Одесский народный депутат Иван Фурсин одолжил скандальному политтехнологу Дональда Трампа Полу Манафорту 10 миллионов долларов.

К такому выводу пришли журналисты New York Times, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Финансовые отчеты кипрского банка, в котором у Пола Манафорта были открыты счета показали, что американский политтехнолог задолжал одесскому нардепу от Партии регионов 9,9 миллионов долларов США.

Кипрским оффшором Lucicle Consultants, которому и задолжал Манафорт, управляет другая фирма-прокладка Mistaro Ventures, которая принадлежит нардепу Ивану Фурсину.

В самих отчетах не указано, что долги были погашены.

Представитель политтехнолога Джейсон Мелони заявил, что Манафорт не имеет финансовых обязательств перед Фурсиным и Партией регионов, и погасил их на момент, когда начал работать в предвыборной кампании Дональда Трампа.

скрин: выписка из банка

Как известно, Пол Манафорт подал документ в Минюст США, который свидетельствуют о получении ним от Партии регионов 17 миллионов долларов за информационные услуги.

Этот эпизод является частью крупного политического скандала вокруг "Амбарной книги Партии регионов" – документа, в котором описывается вся черная бухгалтерия регионалов. Тогда сторонникам Януковича удалось избежать уплаты налогов на десятки миллионов долларов США.

Сам Иван Фурсин покинул Партию регионов в 2014 году и был повторно избран народным депутатом. Является членом депутатской группы "Воля народа" и занимает должность председателя подкомитета по вопросам банковской деятельности Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа" Иван Фурсин задекларировал наличные денежные средства в размере 5, 8 млн долларов, 1,2 млн евро и 9, 950 млн гривен, а также владение 24 компаниями за границей.

В частности, депутат является конечным бенефицианром сразу 12 компаний на Кипре, 4 - на Сейшельских островах, 3 - на Британских Виргинских островах, 2 - в Латвии и по 1 - в Люксембурге, Нидерландах, а также Сент-Китс и Невис.

Фурсин задекларировал 14 наручных часов, 11 картин, среди них работа голландского художника Бартеломеуса Бреенберга "Поклонение младенцу Христу" 1619 года, бронзовую статуэтку XIX века и икону из серебра и бронзы.

Депутат владеет акциями ОАО "Укртрансгазсервис", "Нахимовское РСУ" и "Ленинский ремонтно-механический завод "Металлист".


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