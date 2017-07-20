закрыть
20 июля 2017, четверг, 17:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: американский спасатель на руках отнес в воду акулу

3
  • 20.07.2017, 14:31
  • 3,742

Песчаная акула подплыла к берегу и оказалась на мели.

В американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасли акулу, выбросившуюся на пляж, пишет lenta.ru.

По словам очевидцев, небольшая песчаная акула подплыла к берегу и оказалась на мели. Один из отдыхающих подхватил ее на руки. Затем хищную рыбу взял спасатель. Он вошел с ней в море, но растущая глубина помешала ему отойти на достаточное расстояние от берега. Коллега на аквацикле помог отвезти рыбу подальше от пляжа.

Песчаные акулы распространены у берегов Нью-Джерси. Их длина может достигать 3,7 метра. Представители этого вида отличаются медлительностью и никогда не нападают на человека первыми.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два