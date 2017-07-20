Видеохит: американский спасатель на руках отнес в воду акулу 3 20.07.2017, 14:31

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Песчаная акула подплыла к берегу и оказалась на мели.

В американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасли акулу, выбросившуюся на пляж, пишет lenta.ru.

По словам очевидцев, небольшая песчаная акула подплыла к берегу и оказалась на мели. Один из отдыхающих подхватил ее на руки. Затем хищную рыбу взял спасатель. Он вошел с ней в море, но растущая глубина помешала ему отойти на достаточное расстояние от берега. Коллега на аквацикле помог отвезти рыбу подальше от пляжа.

Песчаные акулы распространены у берегов Нью-Джерси. Их длина может достигать 3,7 метра. Представители этого вида отличаются медлительностью и никогда не нападают на человека первыми.