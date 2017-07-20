Белорусский боксер все ближе к поясу чемпиона мира 1 20.07.2017, 14:17

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Иван Баранчик победил на крупном турнире в США.

Белорус Иван Баранчик победил в рейтинговом бою среди боксеров-профессионалов единогласным решением судей американца Кинана Смита, пишет tut.by.

Поединок в весовой категории до 63,5 кг состоялся в Майами. Белорусский боксер провел несколько точных ударов в начале поединка и вплоть до окончания боя в восьмом раунде контролировал ситуацию на ринге. В итоге арбитры отдали ему единогласную победу — 80:71, 78:7, 79:72. В феврале текущего года он победил еще одного сильного бойца в этой весовой категории Абеля Рамоса из США.

— С каждым боем приближаюсь к поставленной цели — пояс чемпиона мира. Поединок с Кинаном Смитом выдался нелегкий, он также не потерпел ни одного поражения, и страсти были накалены до предела, но в этом хаосе, который царил на ринге, пытался контролировать себя, возможно, что-то я делал не так, но я старался изо всех сил", — отметил белорусский боксер.

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На профессиональном ринге Иван Баранчик провел 17 боев, десять из которых завершил нокаутом. Белорусский боксер не потерпел со старта карьеры ни одного поражения. По мнению американских промоутеров, он может стать вторым Артуро Гатти и добиться значительных побед на профессиональном боксерском ринге.