Жители Могилевского района снова будут работать бесплатно 3 20.07.2017, 14:53

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На 22 июля в Могилевском районе запланировано проведение очередного районного субботника.

Районный субботник 22 июля будет проведен "с целью наведения порядка на земле, благоустройства объектов сельскохозяйственных организаций и населенных пунктов", пишет «Магілёўскі рэгіён».

Уже после проведенного субботника организации и предприятия Могилевского района должны обеспечить в срок не позднее 10 августа этого года перечисление денежных средств, заработанных на субботнике, на расчетный счет главного управления Министерства финансов Беларуси по Могилевской области.

Проведение "добровольных" субботников в любое время года является своеобразной традицией Могилевщины. Так, 1 июля подобное мероприятие прошло в Славгородском районе.

После субботников заработанные во время их проведения деньги традиционно переводятся в бюджет на какие-то текущие нужды. У представителей общественности складывается впечатление, что чиновники в регионах Могилевской области готовы «высасывать» деньги у людей под всевозможными благовидными предлогами до бесконечности.

Председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько очень любил проводить «добровольные» субботники, дни "бесплатного труда" и "дни наведения порядка на земле" еще во время его работы председателем Круглянского райисполкома. Позже эти же методы "добровольно-принудительного труда" были перенесены в Могилевский район после назначения А. Дутько председателем Могилевского райисполкома в октябре 2013 года.