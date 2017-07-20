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Новый польский тренер «Шахтера» наводит в клубе порядок

  • 20.07.2017, 15:06
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Первая тренировка «солигорчан» с Мареком Зубом.

Тренер вылетел с юрмальским «Спартаком» из Лиги чемпионов и сразу принялся за новую работу, пишет «Трибуна».

О том, что Марек Зуб будет новым тренером «Шахтера», в клубе сообщили еще в прошлую пятницу. Однако первую тренировку с командой поляк провел пять дней спустя. Причина – обязательства перед юрмальским «Спартаком», который Зуб возглавлял, когда поступило приглашение из Беларуси.

«Спартак» участвовал в квалификации Лиги чемпионов, и тренер решился на смену работы аккурат в перерыве между матчами с «Астаной». Первую встречу латыши проиграли на своем поле 0:1. Уже будучи тренером «Шахтера», Зуб отпросился на ответную игру, которую «Спартак» во вторник свел к ничьей – 1:1.

Уже на следующий день Зуб, сменивший в «Шахтере» Олега Кубарева, которого до этого он же сменил в Юрмале, провел первую тренировку на базе солигорцев. Ниже – несколько фотографий с занятия.


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