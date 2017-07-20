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Назван самый полезный утренний напиток

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  • 20.07.2017, 14:54
  • 4,943

Люди, употребляющие этот напиток ежедневно до 11 утра, стареют намного медленней.

Американские ученые рассказали о пользе какао. Поистине, какао один из самых уникальных напитков, пишет healthyliving.com.ua.

По мнению американских ученых, люди, употребляющие этот ароматный напиток ежедневно до 11 утра, стареют намного медленней.

Всеми любимый какао способствует нормальному функционированию клеток кожи и сохраняет ее молодость. К твоему сведению, какао - один из самых витаминизированных напитков, в нем есть и витамины, и все необходимые минералы.

Кстати, именно сейчас, летом, заменяй кофе на какао. Ведь содержащийся в какао меланин, защищает кожу от негативных воздействий ультрафиолетового и инфракрасного излучения.


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