закрыть
20 июля 2017, четверг, 17:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Где дешевле продукты - в Минске или в Киеве?

8
  • 20.07.2017, 15:25

Журналисты сравнили цены на базовые продукты в минских и киевских магазинах.

Дороже всего в Минске стоит свинина и помидоры. Цены на хлеб и молоко в минских магазинах меньше. А масло, сахар и соль дешевле приобретать в Киеве. Почти одинаково стоят кефир, гречка и мука.

Вот сравнительная инфографика «Свабоды» с ценами в долларах США.

Разница в ценах на свинину самая значимая. В минском магазине она дороже на 1 доллар и 20 центов.

Помидоры в минском магазине дороже на 60 центов, это 1 рубль и 20 копеек.

В Киеве хлеб стоит дороже на 20 центов.

Цены на молоко с одинаковым процентом жира в Минске и в Киеве значительно отличаются. Так, в минском магазине молоко дешевле на 38 центов.

А вот кефир в Минске и Киеве стоит почти одинаково. Разница составляет лишь 3 цента.

Масло в Минске дороже на 14 центов.

Сахар в Киеве стоит дешевле на 7 центов.

В минской и киевской магазине журналисты нашли одинаковую соль украинского изготовления. В Минске она дороже почти в 2 раза.

Гречка в Минске и Киеве стоит почти одинаково. Разница составляет 5 центов.

То же самое и с мукой. Разница в 6 центов.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два