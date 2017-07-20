Где дешевле продукты - в Минске или в Киеве? 8 20.07.2017, 15:25

Журналисты сравнили цены на базовые продукты в минских и киевских магазинах.

Дороже всего в Минске стоит свинина и помидоры. Цены на хлеб и молоко в минских магазинах меньше. А масло, сахар и соль дешевле приобретать в Киеве. Почти одинаково стоят кефир, гречка и мука.

Вот сравнительная инфографика «Свабоды» с ценами в долларах США.

Разница в ценах на свинину самая значимая. В минском магазине она дороже на 1 доллар и 20 центов.

Помидоры в минском магазине дороже на 60 центов, это 1 рубль и 20 копеек.

В Киеве хлеб стоит дороже на 20 центов.

Цены на молоко с одинаковым процентом жира в Минске и в Киеве значительно отличаются. Так, в минском магазине молоко дешевле на 38 центов.

А вот кефир в Минске и Киеве стоит почти одинаково. Разница составляет лишь 3 цента.

Масло в Минске дороже на 14 центов.

Сахар в Киеве стоит дешевле на 7 центов.

В минской и киевской магазине журналисты нашли одинаковую соль украинского изготовления. В Минске она дороже почти в 2 раза.

Гречка в Минске и Киеве стоит почти одинаково. Разница составляет 5 центов.

То же самое и с мукой. Разница в 6 центов.