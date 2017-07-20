Оксана Забужко: Россия развалится в обозримом будущем 2 20.07.2017, 15:31

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Оксана Забужко

Фото: gordonua.com

Человеческая глупость чаще всего играет в истории решающую роль.

Многие люди, включая западных политических лидеров, ошибочно стараются предотвратить распад Российской Федерации, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, не понимая, что катастрофой является именно существование России в ее нынешнем виде.

Об этом заявила известная украинская писательница Оксана Забужко в интервью "РБК-Украина".

"Самое печальное, целая куча людей, которые искусственно продолжают Российской Федерации жизнь, думая, что делают что-то хорошее, потому что боятся, что ее распад станет гуманитарной катастрофой. Не понимая, что катастрофами грозит как раз продолжение существования этого государства", - отметила Забужко.

По ее словам, именно такие ошибочные суждения уже не раз приводили к мировым катастрофам - Первой и Второй мировым войнам.

"Именно человеческая глупость чаще всего играет в истории решающую роль, поскольку ее никогда нельзя спрогнозировать", - заявила писательница.

Она также подчеркнула, что Донбасс Украина сможет вернуть только после распада России.

"Как реалистка, я говорю - это произойдет, когда Россия развалится. Потому что она обязательно развалится в обозримом будущем, и должны всячески стремиться к тому, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнула Забужко.