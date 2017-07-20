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Тысячи жителей Молдовы протестуют против новой избирательной системы

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  • 20.07.2017, 15:58

Парламент проголосовал за смешанную систему выборов, оппозиция же считает, что это создаст множество нарушений.

Решение молдавского парламента внести изменения в закон о выборах вызвало в Кишиневе массовые протесты. Утром 20 июля на площади перед зданием высшего законодательного органа страны собралось около двух тысяч человек. Митингующие несколько раз пытались прорваться в здание парламента, но их останавливала полиция. По факту нарушения общественного порядка заведено уголовное дело. Правоохранители идентифицируют подозреваемых после просмотра видеоматериалов, пишет DW.

Протесты идут с вечера

Протесты против изменения избирательной системы возглавила внепарламентская оппозиция: партия "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritate – PAS) под руководством экс-кандидата в президенты Майи Санду, партия "Достоинство и правда" (Demnitate si adavar» под председательством Андрея Нэстасэ и "Наша партия", лидер которой, российский бизнесмен Ренато Усатый скрывается сейчас от молдавских органов правопорядка в Москве.

Стихийные протесты против изменения системы выборов начались вечером 19 июля. В ходе столкновений с полицией были задержаны активисты "Нашей партии" Станислав Власов и Сергей Томша.

Оппозиция выступает против внедрения в Молдавии смешанной системы выборов, предполагающей, что 50 кандидатов пройдут в будущий парламент по партийным спискам, а 51 кандидат - по одномандатным округам. По мнению лидера партии PAS Майи Санду, смешанная система голосования в коррумпированной стране создаст множество нарушений, "усилит олигархический режим". Очередные выборы в молдавский парламент состоятся осенью 2018 года.

Президент — за

Несмотря на протесты, парламент 72 голосами из 101 проголосовал за внесение изменений в законодательство. Коммунистическая оппозиция и фракция либерал-демократов участия в голосовании не принимали.

Комментируя на своей странице в соцсетях принятые изменения, президент Молдовы Игорь Додон выразил удовлетворение, что депутаты сохранили предложенную им в апреле текущего года концепцию законопроекта. По мнению Додона, нововведения дадут возможность попасть в парламент представителям Приднестровья и зарубежной диаспоры.

Протесты будут продолжены в пятницу, 21 июля.


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