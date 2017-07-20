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Девять хитростей, как можно существенно сэкономить на покупке

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  • 20.07.2017, 16:22

Одну и ту же вещь можно приобрести как ощутимо дорого, так и со значительной выгодой, сэкономив деньги в семейной казне.

Существуют способы купить качественные брендовые вещи по низкой цене, а это всегда приятно.

AdMe.ru обобщил 9 эффективных хитростей, которые позволяют стильно одеваться и экономить на покупке модной одежды и аксессуаров.

1. Прежде чем идти за обновками, загляните еще раз в шкаф

Просмотрите содержимое своего шкафа, чтобы не покупать одни и те же фасоны и цвета. Также обратите внимание на вещи, которые не с чем носить. Например, на юбки, к которым нет «верха», или платья, к которым нет подходящей обуви и аксессуаров. По итогам ревизии гардероба лучше составить список необходимых покупок и с ним отправляться в магазин — это удержит вас от излишних и необдуманных трат.

2. Используйте промокод на первую покупку

Большинство интернет-магазинов предлагают скидку 10–15 % всем, кто подписался на их рассылку и совершает покупку впервые. С одной стороны, скидка небольшая, но экономия в случае дорогой покупки может быть существенной. Промокод при таких акциях присылают по почте.

3. Приурочивайте крупные покупки к поездкам за границу

Такие вещи как кожаная куртка, дизайнерская сумка, меховая одежда или аксессуары могут обойтись гораздо дешевле, если купить их за рубежом, а не дома. При этом можно вернуть часть денег, воспользовавшись Tax Free. Узнать информацию о минимальной сумме покупки, при которой осуществляется Tax Free в каждой отдельной стране, можно на соответствующем сайте. И не забудьте во время оплаты товара попросить продавца оформить чек для возврата НДС. Для его заполнения будут необходимы данные загранпаспорта (возьмите этот документ с собой).

4. Заглядывайте в магазины Duty Free в аэропортах

В Duty Free товары не облагаются налогом, поэтому стоят дешевле. Особенно выгодно в магазинах беспошлинной торговли покупать одежду, парфюмерию, аксессуары, ювелирные украшения, часы, очки и изделия из кожи. И зачастую это последние новинки из мира моды, причем для именитых брендов цены вполне приемлемые. Важно понимать, что купить в Duty Free можно лишь вещи дорогих и престижных марок и вряд ли стоит рассчитывать на более дешевые бренды.

5. Пользуйтесь бонусной системой

Система начисления бонусов на карту постоянного клиента есть у многих магазинов. Причем бонусы не обязательно копить, покупая в магазине. Их часто дарят, например, на день рождения. Так можно урвать скидку до 30 % в некоторых магазинах.

6. Пользуйтесь онлайн-сервисами для сравнения цен в интернет-магазинах

Если зайти на поисковик по магазинам модной одежды, например Lyst, и вбить в строку поиска точное название нужного предмета одежды, то можно убедиться, что одни и те же юбка, платье или туфли в разных интернет-магазинах стоят по-разному.

7. Подпишитесь на аккаунты ваших любимых брендов в соцестях

На официальных страничках брендов в инстаграме и фейсбуке часто публикуют промокоды для получения дополнительной скидки, а также самую оперативную информацию о распродажах.

8. Участвуйте в совместных покупках

Покупая одежду в фирменных магазинах, мы переплачиваем за рекламу, обслуживание, аренду помещения и т. д. Огромная цепочка посредников заметно увеличивает стоимость товара.

Совместная покупка — это приобретение товара группой людей по сниженным ценам. Люди объединяются в группу и приобретают товар по оптовой цене. Это отличная возможность сэкономить на одежде. Найти сайты совместных покупок, удобные именно для вас, можно на бескрайних просторах интернета и в соцсетях.

9. Обращайте внимание на партнерские промокоды у популярных блогеров в соцсетях

При заказе одежды и косметики с разных сайтов можно воспользоваться партнерскими промокодами для получения скидки, которые размещают популярные блогеры на своих страничках в соцсетях.


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