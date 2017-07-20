15 мест на Земле, которые выглядят как пейзажи с других планет 20.07.2017, 16:53

Фото: Rod Waddington/flickr

Наша планета — настоящий кладезь сюрпризов.

Мы думаем, что знаем о ней все, но порой нам встречаются такие места, попадая в которые, сложно поверить, что это та же планета.

AdMe.ru приглашает в путешествия в разные уголки Земли, где все выглядит настолько непривычно, что кажется, будто мы покинули пределы нашего космического дома.

15. Национальный парк «Лассен-Волканик», США

© cdamundsen/flickr

Помимо инопланетных пейзажей, национальный парк «Лассен-Волканик», расположенный в Калифорнии, славится тем, что это единственное место на Земле, где есть все 4 вида вулканов: стратовулкан, щитовой вулкан, а также лавовый и шлаковый конусы.

14. Гора Рорайма, Бразилия — Венесуэла — Гайана

© reddit

На первый взгляд может показаться, что перед нами участок земли, свободно парящий среди облаков. На самом же деле это гора Рорайма, или, как ее еще называют, Столовая гора. Облако возле ее вершины не исчезает никогда, а многие виды растений можно встретить только в окрестностях этой горы и нигде больше.

13. Национальный геопарк «Чжанъе Данься», Китай

© eastnews

Эти разноцветные горные «слоеные пироги» — результат наслоения друг на друга песчаника и прочих пород, длившегося 24 млн лет. Ветра и дожди за миллионы лет придали этим горам разнообразные формы — от закругленных до конусообразных.

12. Солончак Уюни, Боливия

© wikimedia

Высохшее соленое озеро Уюни хранит в себе 10 млрд тонн соли. Каждый год во время сезона дождей Уюни покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире естественное зеркало, которое используют для калибровки спутников.

11. Пустыня Сальвадора Дали, Боливия

© Julie Laurent/flickr

Безжизненная пустыня, раскинувшаяся на площади более 100 кв. км, будто бы сошла с полотен именитого гения. Гладкие, словно раскрашенные акварельными красками горы, странные камни, напоминающие растущие из ниоткуда деревья, и бесконечный песок — кажется, что именно здесь Дали писал свои сюрреалистические шедевры.

10. Впадина Данакиль, Эфиопия

© Andrea Moroni/flickr

Впадина Данакиль — место, которое можно считать колыбелью человечества, ведь именно здесь были найдены останки Люси — первого известного науке гоминида. Благодаря серным озерам, в которых проживают уникальные микроорганизмы, приспособившиеся к экстремальным условиям, местный ландшафт напоминает виды Ио — одного из спутников Юпитера.

9. Каньон Антилопы, США

© Ethan Trewhitt/flickr

Каньон Антилопы, расположенный на землях, принадлежащих индейцам навахо, представляет собой две гигантские щели, возникшие в песчаных скалах естественным путем. Заслуга в создании этих причудливых форм принадлежит дождевой воде, которая миллионы лет вымывала песчинки, формируя неповторимый ландшафт внутри скал.

8. Лунная долина, пустыня Атакама, Чили

© mariusz kluzniak/flickr

Лунная долина находится в одном из самых засушливых мест на планете — в пустыне Атакама. Пейзаж долины очень схож с лунным, ведь даже местные озера состоят исключительно из соляной корки, а каменные скалы тут и там возвышаются над поверхностью.

7. Летающий гейзер, штат Невада, США

© Ken Lund/flickr

Геотермальный источник Флай образовался благодаря вмешательству человека: при строительстве колодца была допущена ошибка, давшая кипящей воде возможность выбраться наружу. Содержащиеся в ней минералы сформировали «вулкан» высотой в 1,5 метра, который продолжает увеличиваться в размерах.

6. Пещера Проходна, Болгария

© wikimedia

Пещера Проходна, или «Глаза Бога» — одно из самых популярных туристических мест Болгарии. Сквозные отверстия в скале на удивление симметричны и действительно похожи на глаза, особенно во время дождя, когда через них начинает течь вода, напоминая слезы.

5. Пустыня Вади-Рам, Иордания

© Oliver Clarke/flickr

Пейзажи пустыни Вади-Рам являются одними из самых необычных на Земле. Приметили сходство Вади-Рам с другими планетами и кинематографисты: здесь снимали несколько известных фильмов, в числе которых и «Марсианин».

4. Архипелаг Сокотра, Йемен

© Rod Waddington/flickr

Необычность пейзажам архипелага Сокотра придают деревья — киноварно-красные драцены, вырастающие до 10 м в высоту. Если надрезать кору дерева, то оно начинает выделять сок, напоминающий кровь. Таких деревьев нет больше нигде на планете, поэтому архипелаг кажется отдельным внеземным миром.

3. Каньон Брайс, штат Юта, США

© wikimedia

Уникальные остроконечные образования, похожие на деревья, — то, что делает вид каньона Брайс непохожим ни на что другое. Переходы от белого к красному цвету выглядят особенно завораживающе на закате, когда пейзаж кажется еще более неземным.

2. Мертвая долина, пустыня Намиб, Намибия © Bobulix/flickr

Мертвые деревья долины Dead Vlei — своеобразные памятники самим себе. Когда-то песчаные дюны отрезали долину от реки, и деревья засохли и умерли. Ученые считают, что в таком состоянии они находятся более 600 лет.

1. Ледник Перито-Морено, Патагония, Аргентина

© ravas51/flickr

Секрет необычного окраса ледника Перито-Морено состоит в том, что плотный спрессованный лед поглощает все цвета спектра, кроме синего. Этот величественный ледник можно не только увидеть, но и услышать — трескающийся лед создает удивительные и ни на что не похожие мелодии.