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Белоруска рассказала, как за пять дней и 240 евро посмотрела Данию и Швецию

  • 20.07.2017, 17:06
Александра Тылец
Фото: из личного архива героини

Александра Тылец в июне посетила Данию и Швецию, потратив на дорогу с учетом трансферов около 120 евро.

За пять дней на проезд в Копенгагене и Стокгольме, кофе, еду из супермаркетов, открытки и скандинавские лакричные конфеты ушло еще порядка 120 евро. «Все неудобства, если они и были, очень быстро забываются, а яркие впечатления остаются!» — уверяет tut.by Александра.

Дорога до Копенгагена

— Увидеть Копенгаген мне захотелось после медитативной книги Питера Хега «Фрекен Смилла и ее чувство снега». Во время одной из распродаж Ryanair я за 10 евро купила акционный билет Каунас — Копенгаген на июнь. Поскольку обратный билет на нужные мне даты стоил в 12 раз больше, я решила расширить географию своего путешествия и улететь из другого города — Стокгольма.

Итак, я прыгнула в экипаж и ночным автобусом Минск — Рига за 10 евро примчалась в Вильнюс. Там я села в маршрутку и спустя 10 евро и 1,5 часа оказалась в аэропорту Каунаса. Вылет был очень удобный — в 6.25. В аэропорту Каструп мы приземлились в 6.50. Оттуда в центр ходит метро (нужен билет на 3 зоны, цена — около 5 евро), где поезда автоматические: можно сесть в самом начале и чувствовать себя машинистом.

Романтичный Копенгаген влюбил в себя с первой минуты: многоцветный канал Нюхавн, хипповый район Христиания, атмосферные причалы и набережные… Среди обзорных площадок есть одна бесплатная, куда я и пошла, — башня Кристиансборг. Оттуда Копенгаген выглядит совершенно игрушечным, словно построенным из кубиков lego. Очень интересными оказались футуристические постройки в районах Исландс-Брюгге и Слусехольмен. Вечером в районе Оперного театра выступали музыканты The Attic Sleepers, так что моя копенгагенская картинка дополнилась звуками скандинавского инди-рока.

Фото из личного архива героини

Как есть и жить в Копенгагене

Прогулки по недешевому Копенгагену не стоят ни кроны, однако ближе к вечеру я наконец вспомнила, что пища духовная не спасает от урчания в животе. Я не большой любитель ходить по ресторанам в путешествиях: мне сложно отдать за обед больше, чем стоил мой билет на самолет. Но в Дании цены повсеместно отдельная боль для путешественника. Выпить эспрессо в городе — 25−30 крон (около 4 евро), а капучино или латте стоят 35−40 крон (около 5 евро). Национальный «бутер» — сморреброд — в среднем 99 крон (около 13 евро). В супермаркетах цены тоже какие-то страшные. Поневоле задаешься почти гамлетовским вопросом: есть или не есть? В общем, рассказываю!

Воду в Скандинавии покупать необязательно. Вернее, купите ее один раз, чтобы осталась бутылочка. И потом наполняйте ее из любого крана. В Дании и Швеции очень качественная вода. Я несколько раз наблюдала, как хорошо одетые люди в Копенгагене пьют прямо из-под крана, а потом попробовала сама.

Кофе берите в «макдаке»: 10 крон (около евро) за маленький стакан. Цена, как в минской кофейне! Чизбургер или гамбургер тоже стоят 10 крон, «Биг-Мак» — уже все 30 (около 4 евро).

Гуманные цены я увидела в супермаркетах сети Netto, и после этого моему внутреннему калькулятору полегчало: смогла купить шоколадку за 7 крон (1 евро против 4 в других местах), 200-граммовый кусок сыра бри (9 крон), хлеб с семечками (8 крон против 15−20 в других местах). Бананы были по 2 кроны за штуку, а не за 1 евро, как везде. Сладкие булки здесь стоили 5−8 крон, а не 25−35, как в кофейнях.

В целом в поездке всегда полезно иметь какую-то еду с собой. Я беру фрукты, хлебцы, орехи, детские мясные пюрешки.

Жилье в столице Дании небюджетное. Я свои две ночи провела в гостях у живущего в Копенгагене литовца, которого видела в первый раз в жизни. Звучит жутковато только для тех, кто не знает, что такое каучсерфинг. Люди гостеприимны и дружелюбны, если ты не относишься к каучсерфингу лишь как к способу экономии, уважаешь чужое пространство, а еще привозишь небольшие подарки из своей страны. По опыту на ура идут наш зефир, клюква в сахаре и шоколадка «Столичная» (та, что с водкой).

Фото из личного архива героини

Прогулка по Стокгольму и дорога домой

На третий день на автобусе Flixbus (5 евро за билет) я поехала по Эресуннскому мосту из Дании в Швецию, в Мальме. Здесь провела 12 часов, наслаждаясь третьим по величине городом в Швеции в режиме лайт: достопримечательностей не так уж много. В 10 вечера на автобусе Flixbus отправилась в Стокгольм. Билет покупала заранее, поэтому он стоил 19,9 евро. Накануне поездки тот же билет на сайте стоил уже 49 евро.

В столицу Швеции мы приехали в 7 утра, и я специально выбрала именно такой вариант. Ночные автобусы — это отличная экономия времени и денег на ночлег. Главное, только не переборщить: между ночными переездами должна быть минимум одна ночь в классической «горизонталочке».

День в Стокгольме был ярким! Прогулки по узким улочкам Гамла Стан, смена караула у Королевского дворца, открыточные виды с террас острова Cодермальм… Побывала в Музее современного искусства. Вход свободный, да и вообще все государственные музеи в Стокгольме с недавнего времени стали бесплатными. Посмотрела на великолепное стокгольмское метро: 43 кроны (4,5 евро) за билет на 75 минут. Утром нужно было ехать в аэропорт, поэтому на ночь я остановилась в хостеле недалеко от вокзала. За 18 евро я получила место в комнате на 4 человек с включенным постельным бельем (во многих хостелах за белье нужно платить отдельно, прямо как в поезде) и санузлом в номере (а не в коридоре).

Утром я отправилась в аэропорт Стокгольм Скавста (цена билета — 13,9 евро, если покупать в интернете). Скавста — очень «жадный» аэропорт: интернет бесплатный только 30 минут, а вода стоит 3,5 евро. Поэтому не выбрасывайте свою пустую бутылочку: после прохождения досмотра в ресторане аэропорта каждый может набрать воды из бойлера бесплатно.

За 10 евро Ryanair доставил меня в Варшаву в Модлин. В центр города я доехала за 33 злотых, но можно сэкономить, если покупать билеты на Modlinbus заранее или ехать на автобусе или городской электричке. Из Варшавы на автобусе за 55 рублей я уехала в Минск и утром была дома.

Напоследок хочу подчеркнуть: акции — наше все! В 80% случаев я придумываю себе путешествие, отталкиваясь именно от актуальных акций. Так, прошлой осенью мне удалось съездить во Львов из Минска и обратно за 100 тысяч неденоминированных рублей. Ночь в новеньком комфортном хостеле полностью покрыл скидочный купон Airbnb. А в Италии как-то раз я добралась из Рима в Милан за 1 евро: дешевле, чем сходить в туалет в центре Венеции. Поэтому рекомендую подписаться на новостные рассылки авиакомпаний и автобусных перевозчиков и, конечно же, vandrouki.by. И покупать билеты заранее!


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