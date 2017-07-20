В России разгорается скандал вокруг принадлежащего белорусу банка 20.07.2017, 17:35

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Фото: Коммерсант

В дело вмешалась прокуратура.

В среду вечером, 19 июля, Генеральная прокуратура опубликовала на официальном сайте сообщение о том, что «опротестовала два приказа Банка России, касающиеся деятельности банка «Югра», пишет rbc.ru.

Ведомство «принесло протесты» на приказы Центробанка от 10 июля о введении в «Югре» временной администрации АСВ и моратории на удовлетворение требований кредиторов банка. «Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов. ПАО «Банк «Югра» является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности», — утверждается в сообщении Генпрокуратуры.

Решение ЦБ Генпрокуратура называет «безосновательным». «Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд руб., снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране», — указано в сообщении.

В протесте, направленном в ЦБ на имя председателя Эльвиры Набиуллиной за подписью замгенпрокурора Владимира Малиновского (копия есть в распоряжении РБК), отмечается, что в 2016–2017 годах «основной акционер <...> неоднократно осуществлял докапитализацию банка, вложив в него около $1 млрд». На время рассмотрения протеста прокуратура предлагает приостановить деятельность временной администрации и осуществление страховых выплат. Согласно ранее опубликованному сообщению Агентства по страхованию вкладов, которое осуществляет эти выплаты, начаться они должны в четверг, 20 июля.

«Мы подтверждаем получение протестов. В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами», — сообщил РБК представитель пресс-службы ЦБ. Протест должен быть рассмотрен Банком России до 21 июля, отмечается в протесте Генпрокуратуры. В пресс-службе «Югры» не ответили на запрос РБК.

Уникальный случай

До сих пор решения ЦБ в отношении банков, признанных регулятором проблемными, не подвергались столь жесткой критике со стороны надзорного ведомства, указывают эксперты. «Это прецедент, на моей памяти не было подобных решений от правоохранительных органов. В числе задач Банка России — защита интересов вкладчиков и кредиторов. По сути, необходимость принятия мер регулятором в виде введения временной администрации может возникнуть и при внешней устойчивости банка, формальном соблюдении обязательных нормативов», — говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Это прецедент на финансовом рынке, несмотря на то что теоретически Генпрокуратура может оспаривать решение любого государственного ведомства, соглашается партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров.

Генпрокуратура и ранее подвергала критике санационные решения ЦБ. Так, через прокуратуру пытался оспорить результаты конкурса по отбору санатора банка «Траст» Альфа-банк. Тогда прокуратура провела проверку, однако дальше технических правок документов ЦБ дело не пошло.

Решения ЦБ в отношении проблемных банков, в том числе отзыв лицензий, ранее подвергались критике со стороны участников рынка. Владельцы некоторых банков пытались отменить решения регулятора через суд. В некоторых случаях им даже удалось вернуть отозванные лицензии (банк «Вест», Русский банк делового сотрудничества). Однако в дальнейшем первому пришлось преобразоваться в небанковскую кредитную организацию с гораздо меньшим функционалом, а второй присоединился к родственному Социнвестбанку, который попал под санацию.

Что позволено ЦБ

Текущие жесткие действия прокуратуры совершенно необязательно вернут ситуацию с банком «Югра» к исходной точке, говорят юристы.

«Принятие мер прокурорского реагирования является одной из основных функций прокуратуры в рамках осуществления общего надзора за соблюдением законов. Однако при этом необходимо отметить, что, несмотря на наличие у прокуратуры прав и полномочий по общему надзору за исполнением законов, специальным надзорным органом в сфере банковской деятельности является Банк России, позиция которого может не совпадать с позицией прокуратуры. Таким образом, несмотря на случившийся прецедент в области банковского надзора, ЦБ как мегарегулятор финансового сектора страны вполне может не согласиться с мнением прокуратуры», — говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

В этом случае протест прокурора будет оставлен без удовлетворения, что допустимо в силу закона о прокуратуре и складывающейся по этому поводу судебной практики, указывает он: «так, согласно постановлению Верховного суда РФ № 59-АД11-1 от 21.12.2011 протест прокурора имеет рекомендательную природу, подлежит обязательному рассмотрению, но не обязательному исполнению содержащихся в нем требований».

Более того, по словам юристов, предложение прокуратуры по приостановлению действий временной администрации практически невыполнимо. «Законом не предусмотрено приостановление временной администрации, так как все юридические органы банка, от председателя правления до общего собрания акционеров, при введении временной администрации теряют свои полномочия», — говорит Михаил Александров. «Кто будет управлять банком при приостановлении работы временной администрации?» — задается вопросом юрист.

История вопроса

После введения в «Югре» временной администрации ЦБ сообщал, что подозревает в банке различные типы махинаций по вкладам, в том числе привлечение новых средств вкладчиков как акционеров при наличии действующего запрета на вклады от регулятора.

Кроме того, зампред Банка России Василий Поздышев указывал на «техническое» исполнение предписаний Банка России. Для этого банк формировал резервы по одним кредитам, а потом расформировывал резервы по другим. Также были обнаружены и сделки с производными финансовыми инструментами, которые, по мнению ЦБ, были основания считать техническими. Поздышев также указывал на высокую концентрацию кредитов на собственников. В результате всех этих нарушений капитал банка, как сообщили на пресс-конференции 10 июля представители ЦБ, был отрицательным (активов недостаточно для исполнения обязательств). По их словам, есть даже оценка этой дыры, но озвучить цифру они отказались. Из заявлений представителей ЦБ также следовало, что деяний руководства банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — говорил Василий Поздышев.

Напомним, банк «Югра» принадлежит бизнесмену белорусского происхождения Алексею Хотину, владеющему 52,5% акций банка.