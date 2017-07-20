В Минске работает необычное такси 4 20.07.2017, 17:46

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Новая служба такси Rеcycling Тaxi — она забирает у клиентов вторсырье и платит за это деньги.

В Минске и Минском районе начала работать новая служба такси Rеcycling Тaxi — она забирает у клиентов вторсырье и платит за это деньги. Заказ на вывоз можно оформить через мобильное приложение.

Tut.by выяснил, что приложение разработано и запущено в конце июня по заказу мусоросортировочной станции «Западная». Сдать таксисту можно собранные отдельно пластиковые и стеклянные бутылки, лампочки, батарейки, бытовую технику.

— В Европе люди сами платят за утилизацию мусора, а мы готовы приехать и забрать вторсырье и готовы за это заплатить, — сказали на предприятии. — Единственное условие — раздельный сбор мусора и достаточное его количество.

За двумя килограммами макулатуры такси не поедет — рейс должен приносить выгоду. Но необязательно собирать несколько килограммов батареек или лампочек, для оформления вызова можно приготовить небольшое количество отходов каждого вида.

— Приложение сейчас работает в тестовом режиме, но пользователи активно его скачивают, но пока в день мы выполняем в среднем три заказа. Например, недавно мы забрали из одной квартиры 30 кг стеклянных бутылок — остались после вечеринки.

Сейчас по вызову за вторсырьем приезжает один микроавтобус Volkswagen LT 28, но руководство компании отмечает, что если население будет активно заказывать услугу, то в будущем встанет вопрос о расширении автопарка для того, чтобы была возможность быстро обслужить всех заказчиков.