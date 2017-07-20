Цена барреля Brent впервые за полтора месяца поднялась выше $50 1 20.07.2017, 18:09

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Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше $50 впервые с 7 июня 2017 года.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в четверг поднялась до отметки $50,19, что примерно на 1% выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает РБК.

Рост нефтяных котировок происходит на фоне публикации Минэнерго США данных о размере запасов сырой нефти в стране. Вопреки оценке Американского института нефти, эксперты которого прогнозировали увеличение запасов на 1,6 млн барр., запасы нефти, по оценке Минэнерго, сократились за неделю на 4,7 млн барр.

К 17:15 мск стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE составляла $50,02.