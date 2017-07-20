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Минские чиновники присоединили Гайану к Венесуэле

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  • 20.07.2017, 18:15
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На мемориальной табличке в минском парке выгравировали очертание страны, которой нет ни в одном атласе мира.

Внимательный читатель прислал в редакцию nn.by фото из минского парка имени Чавеса.

На мемориальной табличке, помимо текста, расположены очертания страны, которой нет ни в одном атласе — на это и обратил внимание читатель.

Но выяснилось, что это Венесуэла с присоединенной к ней Гайаной — англоязычной страной в Латинской Америке.

Венесуэла имеет территориальные претензии к ней из-за региона, богатого на золотом, но отобрать эту территорию не может (а это 5/8 от Гайаны).

Мы спросили в посольстве Венесуэлы, они ли инициаторы такого дизайна. Те ответили, что да, так как считают обозначенные области своей территорией.

Является ли это официальной позицией Беларуси по территориальному спору Гайаны и Венесуэлы, нам выяснить не удалось — в пресс-службе Мингорисполкома не смогли найти автора вывески.

Сказали только, что согласованием содержания занимается обычно комиссия при районной администрации — в этом случае администрация Фрунзенского района столицы.


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