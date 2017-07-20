закрыть
20 июля 2017, четверг, 20:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Brexit: ЕС и Великобритания не могут договориться

  • 20.07.2017, 18:22
  • 10,341

Великобритания оставляет открытым вопрос о том, заплатит ли она компенсацию за выход из ЕС.

Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса в результате первого раунда переговоров по конкретным аспектам Brexit. Принципиальные разногласия остаются в первую очередь по будущим правам граждан Великобритании и ЕС на территории друг друга, сообщил глава делегации ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе в четверг, 20 июля, передает dw.com.

Переговоры между сторонами продолжатся в конце августа. Барнье сказал, что к этому времени Брюссель будет ожидать от Лондона ясности в таких ключевых вопросах, как права граждан каждой из сторон, граница между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией, а также финансовые обязательства Великобритании перед ЕС.

Мишель Барнье вновь подчеркнул, что переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Великобританией, на которых настаивает Лондон, можно будет вести лишь после решения этих ключевых вопросов. Великобритания весьма заинтересована в таком договоре, поскольку в рамках Brexit она покидает европейский внутренний рынок и европейский таможенный союз.

Финансовые претензии к Лондону

На совместной пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом Барнье также настаивал на том, чтобы права граждан после Brexit гарантировал Европейский суд.

Со своей стороны Дэвис заявил, что он воодушевлен прошедшими в Брюсселе переговорами и сообщил о "подвижках". Он оставил открытым вопрос о том, заплатит ли его страна компенсацию Брюсселю за выход из состава ЕС.

"Мы - страна, признающая свои международные обязательства и права, и мы намерены и впредь прилагать усилия к их соблюдению", - сказал Дэвис. Согласно сообщениям, сумма финансовых претензий Брюсселя к Лондону достигает 100 млрд евро. Великобритания до сих пор исключала возможность выплаты такой компенсации.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два