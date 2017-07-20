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ИТуда и сюда

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  • Денис Лавникевич, «БелГазета»
  • 20.07.2017, 18:34
  • 10,207
Карикатура Сергей Елкин

Суждено ли Беларуси превратиться в ИТ-страну?

С начала 2017г. года правитель угрожает превратить Беларусь в «ИТ-страну» - так сказать, распространить историю успеха Парка высоких технологий (ПВТ) на всю Беларусь. Получится ли? Вряд ли. Не могут назначенные чиновники по приказу создать Силиконовую долину - у них даже с агрогородками не особо получается.

СТРАНА НА РОВНОМ МЕСТЕ

Уже с полгода практически в каждом своем публичном выступлении правитель РБ рассказывает, что в стране вот-вот создадут сказочные условия как для собственных, так и для зарубежных ИТ-компаний. Которые, конечно же, сразу переедут в Беларусь, а офисы Apple в Купертино и Microsoft в Редмонде придется отдать под социальное жилье для негров.

«Мы перед собой поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в ИT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси, - заявил диктатор 30 июня в Москве. - В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию ИТ-индустрии».

По сути, с начала нынешнего года в окружении правителя сформировалось две группировки чиновников экономического блока. Первая представлена правительством (премьер и вице-премьеры, ключевые министры), а также руководством верхней и нижней палат парламента. Они продолжают разрабатывать «планы развития» до 2020-го, 2030-го и далее годов, делать ставку на машиностроение, АПК и интеграционные проекты с Россией.

Вторая группировка сформировалась из молодых чиновников администрации правителя (АП). Они делают ставку на развитие Беларуси как ИТ-страны - это не условное обозначение, а название конкретного проекта. Развитие планируется по двум направлениям. Первое - превратить страну в идеальное место для базирования ИТ-компаний. Сегодня в Европе таким местом считается Ирландия. Задача - привлечь в Беларусь офисы и центры разработки (R&D) Microsoft, Oracle, Facebook и других корпораций. Якобы благодаря этому общая выручка от экспорта ИТ-продукции достигнет десятков миллиардов долларов.

Второе направление - интеграция высоких технологий в промышленность и агропром РБ. Авторы новой концепции хотят перенести в традиционное народное хозяйство современные технологии ведения бизнеса, уже отработанные успешными белорусскими ИТ-компаниями. Правда, никто пока не поясняет, куда и как из промышленности и АПК убрать целое поколение менеджеров, привыкших к плановой экономике. Судя по инсайдам, именно отказ Валерия Цепкало масштабировать ПВТ на всю страну и стал причиной его отставки.

Не так давно в Сети появился и проект декрета диктатора о ПВТ (далеко не окончательный, как говорят). В числе предлагаемых нововведений - смягчение требований к бухгалтерской документации, вывод резидентов из-под действия законодательства о внешнеторговых операциях и запрет возложения субсидиарной ответственности, разрешения на договоры convertible note и non-compete, легализация криптовалют и ICO. Впрочем, пока непонятно, что будет хотя бы, например, с «налогом на Google» (НДС с зарубежных электронных услуг), который в РБ должен быть введен с 1 января 2018г.

ОРЛЫ В НЕВОЛЕ НЕ ПЛОДЯТСЯ

Впервые Александр Лукашенко заговорил о превращении всей Беларуси в ИT-страну 13 марта т.г. Тогда, посещая компании Exp(capital) и Banuba Development Виктора Прокопени, правитель публично поддержал эту концепцию. Курирует проект назначенный после этого визита новый глава ПВТ Всеволод Янчевский. Сам Янчевский по итогам той встречи заявил, что в будущем Беларусь станет ИТ-страной и лидером в Восточной Европе.

Возможно ли инновационное развитие по самым современным бизнес-моделям, если его курируют госчиновники? Можно ли себе представить, что президент США назначает чиновника, ответственного за развитие Силиконовой долины, и издает соответствующие указы? Ответ отрицательный. ПВТ потому и стал успешен, что государство выбрало политику невмешательства в дела этой «песочницы» для отечественного ИT-бизнеса.

Цепкало просто не вмешивался в вопросы бизнеса, он ничего не «развивал», он создавал условия для работы. А вот Янчевскому уже поручено именно «развивать». Если у кого короткая память, пусть он почитает, что в Беларуси произошло со всеми отраслями, за развитие которых бралось государство.

Программы цифровой экономики есть и в других странах. Например, в Америке ее курирует Минторг. Но основных целей американской программы всего четыре: способствовать распространению свободного и открытого Интернета; повышать «уровень доверия онлайн»; обеспечивать максимальный доступ работников, семей и компаний к цифровым технологиям и, наконец, «продвижение инноваций». Это вся госпрограмма в стране, где цифровая экономика уже дает изрядную долю ВВП, а США - крупнейший экспортер цифровых сервисов.

Осталось упомянуть один момент. Авторы инициативы ИТ-страны мечтают о приходе максимального числа иностранных ИТ-компаний - даже в ущерб собственным, белорусским. Почему? Да потому что выгоднее и безопаснее поддерживать иностранный бизнес, чем нянчиться со своим, склонным качать права.

Посмотрите на успешные белорусские ИТ-проекты. Мессенджер Viber изначально был белорусским лишь номинально. У Wargaming штаб-квартира на Кипре. Приложение Masquerade продано Facebook, Maps.me продан российской Mail.ru Group. PandaDoc развивается как американская компания. В Беларуси дислоцированы лишь центры разработки и поддержки пользователей, т.е. офисы с командами программистов.

КОНКУРЕНТЫ ПОДРАСТАЮТ

В первые годы своего существования ПВТ действительно был уникальной для региона площадкой. Но соседи не сидят сложа руки и реализуют похожие проекты. Какие-то из них могут уступать по размерам льгот, но выигрывать по качеству жизни для ИT-специалистов (Вильнюс). Другие же привлекают объемом госинвестиций в ИT (Москва).

За несколько последних лет Литва сильно продвинулась в направлении конкуренции белорусскому ПВТ. Началось все в 2012г., когда в стране при содействии фонда European Jeremie Initiative было учреждено 5 венчурных фондов. А в 2014г. при поддержке муниципалитета Вильнюса было инициировано создание Vilnius Tech Park, задача которого - объединить под одной крышей стартаперов, инвесторов и акселераторов. Для этих целей город выделил больничный комплекс в парке Сапеги недалеко от исторического центра; 18 зданий XIXв. общей площадью свыше 9 тыс. кв.м реконструировали, превратив в современные рабочие пространства.

Объем инвестиций составил 5 млн. евро. Была создана эффективная инфраструктура для развития бизнеса, включая доступ к венчурным фондам, акселераторам, юридическим и HR-компаниям, конференц-залам, кафе. То есть в одном месте расположится все, что нужно для начала ведения ИT-бизнеса. Примечательно, что 2/3 площадей было зарезервировано еще в ходе строительства.

И в Литву начали перебираться айтишники. Преимущественно разработчики игр: сейчас game development переживает настоящий бум. Потянулись и белорусы, несмотря на наличие распиаренного ПВТ. Офисы в Вильнюсе открыли такие изначально белорусские компании, как Promwad (проектирует и производит электронные устройства, например, датчики Lapka для iPhone), Game Show (выросла из минского проекта Алексея Бурдыко Techlabs), стартап JetCat Games (тактическая онлайн-игра Heliborne).

Денис Лавникевич, «БелГазета»


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