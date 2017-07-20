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Власти США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»

  • 20.07.2017, 19:17

Американская корпорация осуществляла сделки с «Роснефтью» в обход санкций.

Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовал американскую нефтяную корпорацию ExxonMobil на $2 млн за сделки с «Роснефтью» в обход антироссийских санкций, пишет nv.ua.

Как отметили в американском казначействе, ExxonMobil нарушила положение акта о санкциях против России, введенных в связи с агрессией против Украины.

В частности, в мае 2014 года американская компания заключила восемь контрактов с главой Роснефти Игорем Сечиным по нефтегазовым проектам в России.

В департаменте назвали нарушения «вопиющим случаем».

Напомним, что в 2014 году ExxonMobil и Роснефть остановили разведочное бурение на морском шельфе в Карском море в связи с введенными санкциями против нефтяного сектора РФ.

Всего из-за санкций американцы свернули 9 из 10 проектов в России.


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