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Могилевчанка «женила» на себе 94-летнего зажиточного пенсионера

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  • 20.07.2017, 19:21

За короткий срок замужества женщина успела потратить все накопления 94-летнего супруга.

Точку в истории семейной жизни 94-летнего пенсионера из Могилева и его 56-летней избранницы поставил суд, пишет sb.by.

Официальный союз этой пары просуществовал около года. Однако детям бывшего военного неожиданная любовь отца показалась подозрительной. Они настояли на экспертизе, которая должна была прояснить: насколько пожилой человек отдавал себе отчет, когда шел под венец с дамой на сорок лет моложе?

С результатами проверки познакомилась старший помощник прокурора Могилева Елена Дубровская:

— Специалисты установили, что на момент бракосочетания мужчина был недееспособным. Потому их союз признан недействительным.

Однако и за короткий срок предприимчивая «невеста» успела получить немало выгод от совместной жизни со своим супругом. В личных целях она использовала все его накопления, а это 26 тысяч долларов плюс вклад в белорусских рублях. Исчезли также награды и многие вещи пенсионера. Зато в его доме успел поселиться безработный сын новой хозяйки. Теперь маме и ее зрелому отпрыску придется подыскивать себе новое место жительства: как выяснилось, собственной квартиры у «невесты» нет.


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