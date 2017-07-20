Господи, это сон или нет? 1 Слава Рабинович, «Обозреватель»

20.07.2017, 19:54

Слава Рабинович

Кремль «никак не может нащупать привлекательную картину будущего» к предстоящим выборам?

Зато есть привлекательная картина прошлого.

"1250 год до нашей эры. Завоевание иудеями древнерусского города "Русска Оселя" (основанного воеводой Кияном). Переименование его в Иерусалим. Переименование Сиян-горы и храма Яви в храм Яхве на горе Сион". Слово "переименование" напечатано как "перименование".

Вдумайтесь: 13 век до нашей эры. Иудеи завоевали древнерусский город… Написано в современном российском учебнике истории…

В начале июля 2017 года министр культуры Владимир Мединский опубликовал статью в "Российской газете", посвящённую критике его научной диссертации. В статье Мединский рассуждает, что историки не бывают беспристрастны, и приводит в примеры монахов, писавших летописи, а также известных историков и научных деятелей – от Ломоносова и до Забелина.

"Не бывает "объективного Нестора". Нет вообще никакой "абсолютной объективности"", – пишет Мединский и утверждает, что историк всегда является заложником своих убеждений. По словам министра, история не может существовать без фактов, но фактами являются не только прямые свидетельства и доказательства тех или иных событий, но и "идеи и мифы, овладевшие массами". Он вспоминает развенчанный миф о 28 панфиловцах и отмечает, что этот образ стал материальной силой, которая "прекраснее любого факта любого реального боя".

В заключении статьи Мединский вновь называет обвинения в "лженаучности" абсурдными, поскольку он не может рассматривать историю своего Отечества с позиций какой-либо другой страны. Также он цитирует слова президента Владимира Путина о том, что сейчас предпринимаются попытки переписать историю России.

Годом ранее, 20 июля 2016 года, губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что Иван Грозный не убивал своего сына.

"Иван Грозный однажды сказал: "Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям". Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург", – сказал Потомский, комментируя планы по установке в Орле памятника кровавому царю.

Санкт-Петербург был основан в 1703 году, спустя 119 лет после смерти Ивана IV.

Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime заявил, что "излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию".

По словам Путина, это делается для того, чтобы "показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма".

А ещё Путин назвал Сталина "сложной фигурой".

"Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом", – добавил Путин.

Путин сказал, что его родители, как и "подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза", восхищались Сталиным.

15 июля 2017 года во время визита в Белгородскую область (как раз туда, где диссертационный совет подтвердил учёную степень Мединского) Путин ответил на вопросы сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината. Один из них касался тех, кто коверкает российскую историю, и как таким попыткам противостоять.

Путин сказал, что такое было всегда. Он вспомнил историю с убийством Иваном Грозным своего сына.

"Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще, а придумал это всё папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую. И когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие легенды и прочее. Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека", – сказал Путин.

И тут… я проснулся…? Или это не сон?

Слава Рабинович, «Обозреватель»