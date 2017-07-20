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Лига Европы: минское «Динамо» уверенно победило македонских «Работничков»

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  • 20.07.2017, 20:20
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Фото: pressball.by

Минчане вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» разгромило на своем поле «Работничков» (3:0, первая игра 1:1).

Таким образом, по сумме двух встреч в третий раунд вышли минчане.

«Динамо-Минск»: Климович — Остроух, Сачивко, Кузьменок, Галович — Лекович, Нойок (капитан), Бегунов (Карпович, 71) — Лукич (Николич, 78), Сарока, Хващинский (Кийко, 86).

«Работнички»: Шишковски — Эррера (Кадрю, 69), Биляли, Митрев, Рашо — Трайчевски (капитан), Найдовски (Сахити, 30), Дурански (Станковски, 82) — Велинов, Найденов, Маркоски.

Голы: 1:0 — Нойок (21), 2:0 — Галович (70, пас - Лекович), 3:0 — Сарока (84, пас - Николич).

В третьем раунде минчане встретится с победителем пары АЕК (Ларнака) – «Корк Сити» (первый матч 1:0).


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