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Акробат из Барановичей показал закулисье Cirque Du Soleil

  • 20.07.2017, 20:45
  • 16,941
Фото: «Онлайнер»

Пока зрители наслаждаются шоу, за кулисами идет рабочее движение.

Программа называется Varekai. Один из самых сложных ее номеров — «Русские качели». Акробаты в своем абсолютном большинстве — славяне. Только «пушер» родом из Австралии, пишет «Онлайнер».

Ребята начинают разминаться за 15—20 минут до шоу. Для них за цирком ездит специальный тренажерный зал. За слаженностью действий акробатов наблюдает главный тренер, в распоряжении которого камеры, мониторы и записи. Пока зрители наслаждаются процессом, за кулисами идет рабочее движение.


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