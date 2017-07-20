Роман Бессмертный: Такой низкой поддержки, как сейчас, у Лукашенко не было за все 24 года 11 20.07.2017, 21:18

Роман Безсмертный

Фото: newsonline24.com.ua

Официальный визит в Киев правителя обусловлен катастрофической экономической ситуацией в Беларуси.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный сообщил в интервью Эспрессо.TV.

«Беларусь находится в архисложном экономическом состоянии», - заявил дипломат и добавил: «Такой низкой поддержки, как сейчас, у Лукашенко не было еще ни разу за все 24 года его президентства. Этот вопрос будет на первом месте».

Поэтому, считает Бессмертный, Лукашенко будет говорить об оживлении экономического сотрудничества Беларуси с Украиной, поскольку спасение белорусской экономики является вопросом продления его президентских полномочий.

Политик объяснил, что Украина интересует Беларусь по вопросам поставки энергоносителей, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности, строительной отрасли, а также совместного военно-технического производства (в т.ч. создание совместных продуктов на экспорт).

По словам Бессмертного, с 2010-2011 года товарооборот Украины с Беларусью сократился в 3 три раза - с $7 до $2 млрд. И причина тому, по его мнению, в политической и экономической «пуповине», которой современная Беларусь привязана к Москве.

При этом тема прекращения боевых действий на Донбассе, отметил Бессмертный, является лишь «информационной окраской этого визита».

«Ни вопросы пребывания ТКГ (Трехсторонней контактной группы. – Прим.), ни вопросы содержания работы ТКУ не зависят от правителя Беларуси. Это зависит от того,как будет работать ОБСЕ, как будет работать «нормандская четверка», - заявил Бессмертный.

В Беларуси, отметил Бессмертный, даже не было новых идей по работе ТКГ, а проекты по участию Беларуси как члена ОБСЕ в урегулировании конфликта «ушли в прошлое» еще полтора года назад.

Кроме того, Лукашенко будет уверять украинскую сторону, что во время проведения совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» осенью этого года «все будет надлежащим образом», - добавил Бессмертный.