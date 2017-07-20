закрыть
20 июля 2017, четверг, 22:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Роман Бессмертный: Такой низкой поддержки, как сейчас, у Лукашенко не было за все 24 года

11
  • 20.07.2017, 21:18
Роман Безсмертный
Фото: newsonline24.com.ua

Официальный визит в Киев правителя обусловлен катастрофической экономической ситуацией в Беларуси.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный сообщил в интервью Эспрессо.TV.

«Беларусь находится в архисложном экономическом состоянии», - заявил дипломат и добавил: «Такой низкой поддержки, как сейчас, у Лукашенко не было еще ни разу за все 24 года его президентства. Этот вопрос будет на первом месте».

Поэтому, считает Бессмертный, Лукашенко будет говорить об оживлении экономического сотрудничества Беларуси с Украиной, поскольку спасение белорусской экономики является вопросом продления его президентских полномочий.

Политик объяснил, что Украина интересует Беларусь по вопросам поставки энергоносителей, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности, строительной отрасли, а также совместного военно-технического производства (в т.ч. создание совместных продуктов на экспорт).

По словам Бессмертного, с 2010-2011 года товарооборот Украины с Беларусью сократился в 3 три раза - с $7 до $2 млрд. И причина тому, по его мнению, в политической и экономической «пуповине», которой современная Беларусь привязана к Москве.

При этом тема прекращения боевых действий на Донбассе, отметил Бессмертный, является лишь «информационной окраской этого визита».

«Ни вопросы пребывания ТКГ (Трехсторонней контактной группы. – Прим.), ни вопросы содержания работы ТКУ не зависят от правителя Беларуси. Это зависит от того,как будет работать ОБСЕ, как будет работать «нормандская четверка», - заявил Бессмертный.

В Беларуси, отметил Бессмертный, даже не было новых идей по работе ТКГ, а проекты по участию Беларуси как члена ОБСЕ в урегулировании конфликта «ушли в прошлое» еще полтора года назад.

Кроме того, Лукашенко будет уверять украинскую сторону, что во время проведения совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» осенью этого года «все будет надлежащим образом», - добавил Бессмертный.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два