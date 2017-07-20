Семь простых способов сохранить энергию на работе 3 20.07.2017, 21:24

Эти простые правила позволят сохранить вашу энергию на протяжении всего рабочего дня.

Ты часто ощущаешь усталость после работы? Liza.ua решила проанализировать, что съедает твою энергию и как не позволить этому произойти.

Любимое дело

Мы говорим об этом не в первый раз: занимайся тем, что любишь. В этом случае, даже если ты будешь ощущать усталость, то она будет исключительно приятной. Для того чтобы меньше чувствовать усталость, нужно четко видеть цель, ради которой мы совершаем титанические усилия (то есть, работаем). Без конкретной цели нет смысла тратить свое время просто так.

Проветривание

Помещения надо проветривать и охлаждать. Если температура в офисе выше 28 градусов – усталость гарантирована.

Посадка

Сейчас речь пойдет о наболевшем: вспомни, в какой позе ты сидишь на работе. Сутулишься, закидываешь ногу за ногу, горбишься? Это никуда не годится, ведь мышечное напряжение создает переутомление. Выпрями спину прямо сейчас.

Дела

Если ты хочешь избавиться от чувства переутомления, тебе придется вести четкий список оконченных и неоконченных дел. Проделанная работа заставляет нас гордиться собой, а нерешенные задачи – не задирать нос.

Вода

Если ты часто разговариваешь в офисе по телефону, тебе необходимо после каждого телефонного разговора пить воду. Это не только поможет твоим голосовым связкам, но и приведет в норму самочувствие.

Питание

Очень важно питаться на работе правильно. Добавь в свой рацион фрукты, овощи, отруби, цельнозерновой хлеб и постарайся питаться сбалансированно. Это поможет тебе быть более энергичной.

Экран монитора

Редко кто сейчас работает без компьютера. А это значит, что ты не просто устаешь, а переутомляешь свои глаза. Для того чтобы этого избежать, введи привычку писать не менее чем 12-м кеглем, отставлять монитор не менее чем на 35 см от лица. И конечно же, не забывай сдувать с него пыль.