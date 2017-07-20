Китайской паре в Витебске устроили традиционную белорусскую свадьбу 1 20.07.2017, 22:20

Фото: vitvesti.by

Свадьба прошла с выкупом невесты, рушниками и «кажухом».

Для пары из Китая устроили белорусскую свадьбу по народным обычаям и традициям. Необычную церемонию для Яна Лимина и Гао Либин провели в Художественном музее, пишет vitvesti.by.

Ян – выпускник худграфа ВГУ им. П. Машерова. Однако после окончания учебы не стал разрывать связи с родным вузом, а наоборот популяризирует нашу культуру в Поднебесной. Благодаря его инициативе при университете появилась летняя школа для китайских студентов, которые заинтересованы в изучении русского языка и хотят больше узнать о Беларуси.

Увлечь синеокой молодой человек сумел и свою невесту. Гао у себя на родине работает диктором на телевидении. Она впервые приехала в нашу страну, здесь ей очень понравилось. Девушка с удовольствием поддержала своего будущего супруга в его желании сыграть белорусскую свадьбу.

Церемонию провели в Художественном музее не случайно, как рассказала заведующая этим учреждением культуры Ольга Окуневич, именно здесь прошла первая выставка Яна Лимина. Творчество молодого художника радушно приняли и оценили витебские коллеги. Они вместе со студентами из Китая стали гостями необычного торжества. Организовали обряд по всем национальным канонам сотрудники Лиозненского Дома культуры. Они же поясняли иностранцем значение каждого из обрядовый действий. Кроме того, специально для Яна и Гао нашли свадебные наряды, которые максимально приближены к аутентичным костюмам столетней давности.

Как и полагается, жених и невеста готовились к свадьбе порознь. Чтобы повести свою невесту под венец Лимину вместе со сватом пришлось выкупить ее у подружек, расплачиваться жениху пришлось и за то, чтобы получить настоящую избранницу, а не «подсадную» девушку.

Заполучив любимую, жених перенес ее через ручник, который после закрыли на замок, затем руки молодых соединили еще одним, связав тем самым их судьбы навсегда, осыпали зерном в знак благополучия. Жениху и невесте вручили ароматный каравай, но вопреки современным веяниям его не стали кусать или разламывать, выясняя, кто будет главным в новоиспеченной семье. Оказывается, свадебный хлеб делили поровну между всеми гостями праздника.

Яна и Гао усадили за свадебный стол на «кожух», чтобы семейная жизнь была в достатке. После этого гости начали их наделять, вручая символичные подарки, для того, чтобы на молодую жену не заглядывались другие мужчины, а муж был верен только своей супруге. Но самый эмоциональный отклик у китайской части гостей нашло пожелание о рождении первенца-сына. Особенно дружно молодежь из поднебесной кричала наше традиционное «Горько!», чтобы вызвать сладкий дождь из конфет. Как рассказали молодожены, они сами и их гости остались в полном восторге от белорусской свадьбы. Осенью этого года Ян и Гао по-настоящему поженятся согласно национальным китайским традициям.