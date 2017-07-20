Джон Маккейн обещает скоро вернуться к работе 20.07.2017, 22:44

Джон Маккейн

Американский сенатор выразил полную готовность к борьбе с болезнью и скорейшему возвращению к работе.

Несмотря на диагностированную злокачественную опухоль головного мозга американский сенатор Джон Маккейн выражает полную готовность к борьбе с болезнью и скорейшему возвращению к работе.

Об этом он написал в Тwitter в ответ на пожелания здоровья от мировых лидеров, а также коллег и друзей, сообщает «Укринформ».

«Я очень благодарен за высказанную поддержку – и к сожалению для моих спарринг-партнеров в Конгрессе я вернусь скоро, ждите!», - отметил сенатор в оптимистическом сообщении на своей странице в социальной сети.

I greatly appreciate the outpouring of support - unfortunately for my sparring partners in Congress, I'll be back soon, so stand-by! — John McCain (@SenJohnMcCain) 20 июля 2017 г.

После обнародования офисом Маккейна его диагноза в среду, сенатор начал получать письма, сообщения и заявления с поддержкой и пожеланиями выздоровления.

В частности, президент США Дональд Трамп выпустил заявление по этому поводу, в котором указал: «Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Мелания и я - в молитвах за сенатора Маккейна, Синди и всю его семью. Скорее выздоравливайте!».

Вице-президент Майк Пенс выразил свою поддержку в Тwitter: «Карен и я молимся за сенатора Джона Маккейна. Рак забирает не того парня. Джон Маккейн - боец, и он выиграет этот бой также. Благослови Господь!».

Среди иностранных лидеров Маккейна поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху: «Храни Вас Господь, сенатор Джон Маккейн. Герой. Боец. Друг. Израиль с Вами!».

К пожеланиям скорейшего выздоровления присоединились также бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, экс-госсекретарь Джон Керри, бывший кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни, друзья сенаторы и конгрессмены. Среди тех, кто также выразил поддержку, были Военно-Морские силы США, Американское Тихоокеанское командование и многие другие.

Как сообщалось ранее, в среду офис сенатора-республиканца от штата Аризона обнародовал заявление. В нем говорилось, что анализы образцов тканей, взятых во время операции у Джона Маккейна, засвидетельствовали наличие у него злокачественной опухоли головного мозга. При этом отмечалось, что сам Маккейн и его семья рассматривают дальнейшие варианты лечения сенатора.