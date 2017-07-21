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«Часы Путина» на аукционе в Монако продали за миллион евро

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  • 21.07.2017, 8:11
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Песков уверяет, что это не часы президента РФ.

Часы, владельцем которых был обозначен человек по имени Владимир Владимирович Путин, продали в Монако за €1,054 млн.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Monaco Legends.

Информация о том, кто стал покупателем часов, не разглашается. Аукцион проходил с 19 по 21 июля. Часы были проданы в первый день, отмечает ВВС.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями. Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов. В Monaco Legends их стоимость оценивали в диапазоне от €900 тыс. до €1,5 млн.

До продажи аукционный дом объяснял, что часы были приобретены "очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин" и на самом деле принадлежат человеку с таким именем.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков называл информацию о продаже "часов Путина" ложной.


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