Фабрика «8 Марта»: Картинки скачали из Интернета 6 21.07.2017, 8:30

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Фото: «8 Марта»

Драники на футболках могут стать поводом для судебного разбирательства.

Относительно недавно гомельская фабрика «8 Марта» стала выпускать майки, на которых изображены инструкции по приготовлению драников, холодника и клецок. Некоторых ценителей прекрасного такой подход расстроил, других привел в восторг. То, что идея срисована с сувенирных магнитов, секретом не было. Теперь авторы рисунков говорят, что их взяли без разрешения, пишет Онлайнер.

Проект «Простая беларуская ежа» реализован в 2013 году Ильей и Иваном Давыдовыми и художницей Ксенией Кочевановой. Сувенирные магниты с рецептами выпускаются под брендом Artsouvenirs.by и продаются в магазинах Беларуси.

— Исключительные права на эти изображения принадлежат мне согласно договору, заключенному с художницей, — говорит Илья Давыдов. — Нарушен закон «Об авторском праве и смежных правах».

Фото: «8 Марта»

Для начала Давыдов направил на фабрику официальную претензию. Илья видит решение в том, чтобы заключить с гомельским предприятием лицензионный договор на то количество маек, которые уже выпущены. В таком договоре оговаривается сумма, которая выплачивается правообладателю за использование изображения.

— Мы живем в современной стране (по крайней мере, хотим, чтобы она была такой). Авторское право надо уважать, и мы будем его активно защищать. Разумеется, хотелось бы решить проблему без обращения в суд. Мы не хотим усложнять друг другу жизнь, проще же договориться.

Конкретных сумм, о которых может идти речь, Давыдов не называет.

На фабрике «8 Марта» говорят, что картинки брали из интернета, авторство там не указано. Уточнили, что майки из этой серии больше не выпускают, в продаже их уже нет. (Илья, впрочем, утверждает, что видел их в минских магазинах.)

Как будет развиваться эта история — покажет время.