Гиркин сказал, откуда брал оружие и деньги 16 21.07.2017, 8:34

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Игорь Гиркин

Во время дебатов с Алексеем Навальным зрители спросили, за чей счет боевик захватывал в 2014 году украинский Славянск.

Бывший главарь боевиков террористической организации ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), объявленный в розыск в Украине, рассказал, где он взял средства для захвата города Славянска в 2014, передает Медуза.

"На чьи деньги вы заняли Славянск и где взяли оружие?", - во время дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным зрители задали Гиркину вопрос.

"Оружие взял в Крыму, деньги - там же. А на остальные вопросы как офицер я отвечать не буду, потому что ответ на это лишит меня моей офицерской чести", - заявил он.

Боевики во главе с Гиркиным захватили Славянск 12 апреля 2014 года. Украинские войска освободили город от террористов 5 июля этого же года.