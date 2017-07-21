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Артем Милевский: Что вам все неймется?

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  • 21.07.2017, 8:44
  • 2,209
Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что следит за тем, что о нем пишут в СМИ.

«Хорошо чувствую себя. Каждый день тренируюсь вместе с командой. У меня была предсезонная подготовка вместе с «Тосно», пахал на сборах, поэтому моя физическая форма не вызывает сомнений.

Кстати, что вам все неймется? То одно, то второе, то пятое, то десятое… Постоянно подкалываете меня, я же все читаю. Ты там передай пацанам, что я возьму и обижусь, потом совсем разговаривать не буду. Так что смотрите у меня :)», – сказал Милевский Трибуне.


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