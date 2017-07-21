Сергей Кулинич рассказал о «порядках» в СИЗО КГБ 7 21.07.2017, 8:50

2,623

Сергей Кулинич

Оппозиционер написал заявление в Генеральную прокуратуру.

Активист Сергей Кулинич, который был задержан накануне Дня Воли и обвинен в подготовке «массовых беспорядков», направил жалобу в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого и бесчеловечного обращения со стороны сотрудников КГБ.

Выдержки из его далобы публикует ПЦ «Весна».

«Задерживали меня брутально. 24 марта я шел из квартиры, где находился Николай Статкевич. Вышел из магазина на улице Одинцова и вскоре услышал топот, будто кто-то бежит за мной. Я обернулся и увидел в полутора метрах от себя несколько человек. Они меня схватили и несколько раз ударили кулаками, пытаясь попасть по животу. Затем надели наручники, накинули мешок на голову и забросили в машину. Помню, что меня бросили на пол или в этой машине, или в автобусе, в который меня потом перетащили. Я был в состоянии шока. Я чувствовал себя человеком, любые действия которого могут контролироваться, с которым могут делать что угодно.

По прошествии времени я могу сделать вывод, что я не был им очень интересен. Я просидел в СИЗО КГБ десять дней, а допрашивали меня только на пятый день ареста. Причем во время допроса мне задавали вопросы, которые не имели никакого отношения к делу о подготовке массовых беспорядков. Все, что хотели сделать в отношении меня, - это запугать и психологически сломать».

Из СИЗО КГБ Сергей Кулинич был отпущен 3 апреля. В начале июня уголовное преследование по делу о подготовке массовых беспорядков против него было прекращено.

Активист считает свое задержание не чем иным, как формой жестокого и бесчеловечного обращения, унижением человеческого достоинства, что запрещено Конвенцией ООН против пыток. Во-первых, Уголовно-процессуальным кодексом РБ не предусмотрено такой меры как надевание черного мешка на голову при задержании. Данный факт свидетельствует о превышении сотрудниками КГБ своих полномочий. Во-вторых, при задержании Кулинич не сопротивлялся, а также не совершал действий, которые подпадают под основания применения физической силы и специальных средств. Поэтому избиение кулаками и надевание наручников являлось незаконным и лишила задержанного право на личную неприкосновенность.

Кроме Генеральной прокуратуры Сергей Кулинич также обратился в Следственный Комитет с заявлением о вынесении постановления на компенсацию ущерба за содержание под стражей.