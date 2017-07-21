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В США построят сверхскоростной тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона

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  • 21.07.2017, 9:25
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Фото: Reuters

На дорогу между Нью-Йорком и Вашингтоном будет уходить 29 минут.

Правительство США дало "устное согласие" на строительство подземного тоннеля Hyperloop между Вашингтоном и Нью-Йорком. Об этом 20 июля основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в своем Twitter.

"Только что получил устное разрешение от правительства на строительство The Boring Company тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном", – написал он. 

По словам Маска, на полное преодоление маршрута будет уходить 29 минут. Подземный тоннель соединит центры указанных городов. В каждом из них при этом будет около десяти въездов и выездов.

Для того чтобы получить официальное разрешение, необходимо еще много работать, подчеркнул Маск.

"Но я оптимист и думаю, что это произойдет в скором времени", – добавил он.

В январе 2016 года началось строительство сверхзвуковой трассы из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. В мае 2017-го Маск на своей странице в Instagram показал первые испытания в сверхскоростном тоннеле Hyperloop под Лос-Анджелесом.

Согласно проекту, спуститься в тоннель каждый автомобиль сможет на специальных платформах, размещенных в разных частях города.


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