Молодой отец снял видео о состоянии детского сада в Дружном 28 21.07.2017, 9:33

2,893

Стены разваливаются, кирпичи выпадают, штукатурка сыплется...

Буквально через полтора месяца ребенок одного из жителей поселка Дружный, что в получасе езды от МКАД, должен будет пойти в детский сад. Все бы хорошо, в наше время очереди могут тянуться годами и попасть в детский сад — это уже успех, но молодого отца беспокоит другое — состояние здания, которое основательно не ремонтировалось уже очень и очень давно. Мужчина прогулялся по двору садика и снял видео, на котором рука пролезает под отслоившуюся штукатурку, а на крыше зачем-то лежат бетонные плиты.

Видео отец ребенка выложил на форуме Onliner.by. В четырехминутном ролике мужчина показывает самые проблемные моменты здания, которые вызывают беспокойство родителя.

— В этом году мой ребенок идет в детский сад, но учиться здесь небезопасно, — рассказывает обеспокоенный отец. — Состояние здания не просто плачевное, это настоящая катастрофа!

Плита возле лестницы просто оштукатурена для красоты, она отслаивается и может сделать завал. Если первый этаж выглядит еще более или менее целым, то кирпичная кладка и штукатурка на втором отслаивается и может упасть в любой момент. Я полгода водил ребенка в подготовительную группу и каждый день думал, не словлю ли я головой кирпичик. Если присмотреться, можно увидеть, что какие-то кирпичи уже падали. Надеюсь, не кому-то на голову.

На крыше лежит кусок бетонной плиты, скорее всего, они его положили, чтобы банально не улетела обшивка. И так весь садик города-спутника, которым мы так любим прихвастнуть.

Судя по видео, садик как минимум выглядит крайне неэстетично. Некоторые участники обсуждения проблемы с автором видео не согласны: мол, не такой уж сад и проблемный, как его описывают, подумаешь, лестница старая и штукатурка отслоилась.

— Так уже сгустили краски. Осыпаются не стены, а плитка, которой они в свое время были облицованы, по мере сил все это замазано. Бетонная плита наверху — это парапет, который изначально был положен при строительстве. Единственное, что страшно, — это осыпающиеся ступеньки на пожарном выходе. Поскольку здесь все равно никто не ходит, так что можно отбить плитку, осыпающуюся штукатурку и заново все оштукатурить, отреставрировать осыпающиеся ступеньки или заменить, —пишет форумчанин под ником serg42.

За комментарием журналисты обратились в Пуховичский райисполком. Заместитель председателя Наталья Чернышева сразу после звонка журналистов отправилась в проблемный детский сад, чтобы своими глазами посмотреть на положение дел:

— Я признаю, сад действительно старый и выглядит весьма печально, но я не думаю, что там есть проблемы, которые могут угрожать жизни и здоровью детей. Фасады там целые, трещин нет, он просто выглядит неэстетично.

Я пообщалась с руководством сада — там работают прекрасные люди, которые всей душой болеют за судьбу садика, но, к сожалению, на этот год ремонта там не запланировано. Надеюсь, средства в скором времени появятся и здание отремонтируют, придадут ему вид.