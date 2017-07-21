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Последний клип Linkin Park бьет рекорды по просмотрам

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  • 21.07.2017, 9:39
  • 9,260

Честера Беннингтона клип собрал 5,2 млн просмотров.

Музыкальный клип Talking To Myself группы Linkin Park, выложенный на официальном канале группы YouTube 20 июля, в день смерти вокалиста и фронтмена коллектива Честера Беннингтона, собрал 5,2 млн просмотра.

Видеоролик был опубликован на канале 12 часов назад. Клип представляет собой монтаж видеозаписей из жизни музыкантов и видео, снятых во время концертных выступлений и работы группы в студиях звукозаписи.

Песня Talking To Myself взята из последнего седьмого студийного альбома Linkin Park, который вышел 19 мая 2017 года.

Фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес в штате Калифорния, сообщили в полиции изданию Variety. Как рассказали следователи Reuters, музыкант покончил с собой. На момент смерти ему был 41 год.


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