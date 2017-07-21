Линас Линкявичюс: Латвия очень хочет белорусских грузов 4 21.07.2017, 9:42

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Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы не исключил, что Латвия пока не рассматривает возможность блокировки электроэнергии с БелАЭС.

Об этом сообщает DELFI.

«Это, очевидно, связано с экономическим сотрудничеством, я так предполагают, с использованием собственно порта (Вентспилса — прим. редакции), и это понятно, но все же есть принципиальные вещи, которые должны сильнее проявляться. Более того, это объект не просто объект, и это не двухсторонняя проблематика, атомные объекты не могут быть лишь в контексте двухсторонних отношений, это значительно более широкий контекст, не только региональный, а всего Евросоюза», — сказал BNS глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, одной из основных причин, по которым Латвия не склона блокировать белорусскую электроэнергию — стремление привлечь белорусские грузы в Вентспилский порт.

«Очень яркий пример — наиболее близкий и полюбившийся белорусам Клайпедский порт, без Клайпеды трудно представить экспорт. Но есть и Вентспилский порт — я предполагаю, что им хочется больше сотрудничества. Возможно, есть и другие причины», — сказал министр.

Однако, по его словам, латвийская позиция могла бы измениться, если бы другие страны региона решили поддержать Литву, бойкотируя белорусскую электроэнергию.

В июне литовский парламент утвердил закон, в котором утверждается, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этот правовой акт ляжет в основу ограничения на импорт электроэнергии с БелАЭС. Вопрос БелАЭС поднимался и в разговоре президента Литвы Дали Грибаускайте с президентом США Дональдом Трампом.

«Небезопасная Белорусская АЭС и газопровод «Северный поток — 2» Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа. Белорусскую АЭС возле Островца строит корпорация «Росатом», в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы», — заявила президент Литвы.