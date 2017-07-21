Чиновники — те же рабы 8 21.07.2017, 9:52

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Михаил Мясникович

Хватает ли им полномочий и самостоятельности у «винтиков вертикали»?

Местные органы власти должны работать более активно и ответственно, заявил во время рабочей поездки в Брестскую область, председатель «совета республики» Михаил Мясникович. На прием граждан в Ляховичах к нему пришли пять человек, хотя практически все эти вопросы, по мнению Мясниковича, можно решить на местном уровне.

«Некоторые руководители не принимают решения, боятся брать на себя ответственность. Из-за этого люди ходят по кругу либо вынуждены обращаться в вышестоящие органы. Все-таки кадры на местах должны работать более активно, ответственно, — заявил Михаил Мясникович.

Карбалевич: Проблема не в дефиците полномочий

Политолог Валерий Карбалевич считает, что проблема пассивности местных властей не в недостатке полномочий у них.

— Здесь много причин. Во-первых, местные власти не избираются местным населением и несут ответ не перед гражданами, а лишь перед вышестоящей властью. Районные исполкомы подотчетны областным, а те — общенациональным, — говорит политолог в интервью «Завтра твоей страны».

По его мнению, главное для представителей местной власти — понравиться начальству, а не угодить людям, которыми они руководят.

Во-вторых, подчеркивает собеседник, главными причинами обращений и жалоб граждан, адресованных властям, являются, как правило, бытовые проблемы. И для решения этих проблем нужны деньги, которых и в местном, и в национальном бюджете в условиях кризиса становится все меньше.

— Третья причина: белорусы привыкли жаловаться самому главному начальнику. Бытует мнение, что письмо Лукашенко дает куда большую гарантию решения вопроса, чем непосредственное обращение к председателю сельсовета. Эта давняя традиция, еще с советских времен. И это работает на самом деле.

Политолог считает, что рядовые белорусы не имеют возможности влиять на принятие политических решений. И им остаются лишь жалобы наверх, по которым можно оценить уровень гражданской активности.

Рябова: Требуя самостоятельности, Мясникович диктует местным властям, что им делать

— Чтобы местные власти работали более ответственно и инициативно, они должны быть властями, а не винтиками вертикали, — считает директор SYMPA Наталья Рябова.

Она напоминает, что примерно тот же посыл — требование быть более активными — Мясникович озвучивал совсем недавно на открытии весенней сессии Совета Республики. Только тогда речь шла о местных советах.

— При отсутствии местного самоуправления это, считайте, одно и то же, две местные веточки президентской вертикали. Одновременно с требованием инициативности и самостоятельности Мясникович диктует местным властям и советам, что именно им надо делать. И противоречий в этом не видит, — отмечает эксперт. — Только и остается воскликнуть: «А кто же это сделал?». Чья же вина в том, что местные депутаты и чиновники не хотят проявлять активность и инициативу?

Эксперт также считает, что проблема заключается не в полномочиях местных властей, а в той установке, которую юный госслужащий получает, приходя на службу:

— Для подстраховки все надо согласовывать с центром. А то потом последствий не оберешься. Решений лучше вообще не принимать и свою подпись нигде не ставить, чтобы не оказаться крайним. Зная эту реальность, призывы к самостоятельности и инициативности неизбежно будут восприниматься как сотрясение воздуха для внешнего потребления.

Центральная власть, похоже, дает местной больше полномочий только в том, как выполнять требования из центра за тающие на глазах деньги. Ну и призывает ко взрослой жизни — к сожалению, только на словах, резюмирует Наталья Рябова.