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Украинец Нойок забил красивый гол в Лиге Европы за минское «Динамо»

  • 21.07.2017, 9:55
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Фото: Sport Arena

Полузащитник помог своей команде одержать уверенную победу.

Украинский полузащитник минского "Динамо" Александр Нойок забил гол в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Работничков" из Македонии (3:0).

25-летний украинец, который является капитаном минской команды, отрыл счет на 21-й минуте мощным ударом.

Стоит отметить, что до переезда в Беларусь Нойок выступал в Украине за "Говерлу", "Металлист" и донецкий "Металлург".


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