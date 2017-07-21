закрыть
21 июля 2017, пятница, 12:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые назвали самое подходящее время для завтрака

1
  • 21.07.2017, 10:24
  • 4,834

Авторитетные ученые из США провели ряд исследований.

По мнению экспертов, человеку необходимо завтракать в течение одного часа после пробуждения. Отмечается, что в ходе проведенных исследовательских работ была замечена тенденция, согласно которой большинство людей предпочитают дольше поспать, пренебрегая едой, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты уверены, что именно утренний прием пищи является самым главным на протяжении всего дня, так как вмести ним ускоряются процессы метаболизмы и человек окончательно пробуждается.

Ученые также считают, что завтрак способствует улучшению работы мозга и когнитивных способностей, а это обеспечивает появление хорошего настроения. Неутолимое чувство голода, которое будет сопровождать человека в течение всего дня, считается прямым следствием игнорирования утренних приемов пищи.


Мнение

Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два