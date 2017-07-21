Ученые назвали самое подходящее время для завтрака 1 21.07.2017, 10:24

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Авторитетные ученые из США провели ряд исследований.

По мнению экспертов, человеку необходимо завтракать в течение одного часа после пробуждения. Отмечается, что в ходе проведенных исследовательских работ была замечена тенденция, согласно которой большинство людей предпочитают дольше поспать, пренебрегая едой, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты уверены, что именно утренний прием пищи является самым главным на протяжении всего дня, так как вмести ним ускоряются процессы метаболизмы и человек окончательно пробуждается.

Ученые также считают, что завтрак способствует улучшению работы мозга и когнитивных способностей, а это обеспечивает появление хорошего настроения. Неутолимое чувство голода, которое будет сопровождать человека в течение всего дня, считается прямым следствием игнорирования утренних приемов пищи.