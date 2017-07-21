Всего одна вещь влияет на ваш вес, и больше ничего 4 21.07.2017, 11:08

Многие из нас хотят похудеть, но не всем это удается.

Тем не менее вокруг столько вдохновляющих примеров, что жить в оковах избыточного веса уже не просто вредно для здоровья, но и непопулярно.

AdMe.ru решили рассказать об основном правиле, которое поможет похудеть.

Правильное питание и умеренные физические нагрузки — это всем известный путь к стройному телу, если у вас нет серьезных проблем со здоровьем, которые мешают похудеть. Но даже эти действия не принесут результата, если мы не придерживаемся правила энергетического баланса.

Доказано, что нашему организму легче поддерживать уже имеющийся вес, чем избавляться от избыточного. Правило энергетического баланса помогает не только похудеть, но и предотвратить ожирение.

Правило энергетического баланса заключается в том, что мы должны потреблять ровно такое количество калорий, которое мы каждый день тратим. В этом случае человек не толстеет.

Когда мы потребляем калорий больше, чем тратим, вес постепенно увеличивается.

Если же мы потребляем калорий меньше, чем тратим, то худеем. Это и есть ключ к успеху.

Чтобы узнать, сколько килокалорий тратится в день, мы подготовили примерные расчеты:

- 8 часов сна в сутки — 260–300 ккал

- 8 часов работы в офисе — 480–550 ккал

- дорога до работы и обратно на общественном транспорте — 28 ккал за 30 минут

- 1 час занятий в тренажерном зале — 230–350 ккал

- прочие расходы (стрессы, энергия на переработку пищи и т. д.) — 570–800 ккал

- если вы мужчина, прибавьте в среднем еще 200–400 ккал в зависимости от вашей активности

Обратите внимание, что ваши затраты могут отличаться от приведенных выше, т. к. во многом они зависят от веса человека и интенсивности физических нагрузок. Более точно подсчитать траты калорий поможет калькулятор.

Энтони Говард-Кроу похудел на 15 килограммов, питаясь мороженым

Энтони Говард-Кроу (Anthony Howard-Crow), фитнес-блогер из Колорадо, поставил любопытный эксперимент. Он на протяжении 100 дней питался только мороженым. Более чем за три месяца мужчина сбросил почти 15 килограммов.

Каждый день он потреблял не более 2 000 килокалорий. При этом старался постоянно двигаться, чтобы сжигать больше калорий, чем он получал с пищей. Как видите, это сработало. Тем не менее мужчина пожаловался, что в конце эксперимента он чувствовал усталость и слабость. Есть одно мороженое — пожалуй, не самая лучшая диета, но пример показательный.

Джон Цисна сбросил 28 килограммов, питаясь фастфудом

Джон Цисна (John Cisna) — школьный учитель из Айовы. Он полгода питался только едой из «Макдональдса». В результате мужчина смог похудеть на 28 килограммов.

Цисна придерживался того же важного правила — потреблял калорий меньше, чем тратил. При этом он старался выполнять рекомендации по потреблению суточной нормы белков, жиров и углеводов. К тому же каждый день мужчина ходил минимум по 45 минут.

Правило энергетического баланса работает, но не стоит забывать о физических нагрузках. Они помогут держать мышцы в тонусе. Тогда ваше стройное тело будет еще и подтянутым.