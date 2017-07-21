Google отказался удалять видеозаписи по запросу белорусских властей 3 21.07.2017, 11:13

Чиновники нашли в видеороликах «угрозу национальной безопасности».

Во втором полугодии 2016 года белорусские чиновники обратились в компанию Google с запросом об удалении информации. Это следует из «отчета о прозрачности», опубликованного на сайте компании, пишет tut.by.

В запросе речь шла о трех видео, размещенных на YouTube. Компания не раскрывает информацию о том, что это были за ролики. Удалить их просили по причине, связанной с национальной безопасностью.

Google не указывает, какое именно ведомство к ним обратилось, однако отмечает, что это были представители исполнительной власти. Запрос удовлетворен не был.

«Есть много причин, по которым мы могли не удалить контент в ответ на запрос, — объясняет компания. — Некоторые просьбы недостаточно конкретны, чтобы мы поняли, чего хочет правительство (например, в запросе не указано ни одной URL-ссылки). Другие связаны с утверждениями о клевете посредством неофициальных писем правительственных учреждений, а не судебных распоряжений».

Представители белорусской исполнительной системы обращались в компанию и раньше. Один запрос в Google пришел в первой половине 2016 года и касался одного видео на YouTube, связанного с насилием. Тогда видео удалили.

Судя по документу, во второй половине 2016 года мировым лидером по количеству запросов в Google на удаление контента стала Россия. За этот период представители властей направили в корпорацию более 11 тысяч запросов, основная часть также касалась видео на YouTube.

9,5 тысяч были запросов из России были связаны с национальной безопасностью и еще 540 — с критикой представителей власти. Также среди причин, по которым российские чиновники писали в Google, были пропаганда суицида, клевета и географические разногласия. Компания удовлетворила 72% всех обращений.