В Киеве второй день протестуют против приезда Лукашенко 21.07.2017, 12:07

Диктатора встречают бело-красно-белыми флагами и пикетом в поддержку Аватарава.

Как и днем ранее, в Киеве 21 июля проходит пикет по поводу визита в Украину Лукашенко. Под администрацией президента Украины снова выстроились люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку политзаключенного Тараса Аватарава, передает «Радыё Свабода».

На одном плакатов Лукашенко показан с Владимиром Путиным и подписью «Два сапоги пара».

На пикете присутствует и мать Аватарава Людмила, рассказывающая историю сына, онa заявляет, что в Беларуси все решает не суд, а только сам Лукашенко:

«У нас Бог над головой, а не эти господа, - говорит она, прося не показывать ее слез. - Боролись, будем бороться, и не только за него, а за всех ребят, которые здесь».

Ранее Людмила просила президента Украины Петра Порошенко заступиться за сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе, но был осужден в Беларуси к пяти годам лишения свободы.

Аватаров называл суд над собой местью по политическим причинам. Форум «Свабоду палітвязням» потребовал освободить Аватарава в числе восьми человек, которые заявляли о преследовании по политическим мотивам.